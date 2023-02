PlayStation Plus Premium: disponibile la demo di Persona 5 Royal per PS5

Persona 5 Royal per PS5 ora fa parte dei giochi provvisti di una versione di prova a tempo limitato usufruibile da tutti gli abbonati a PlayStation Plus Premium, ovvero il tier più alto del servizio in abbonamento di Sony.

Come segnalato da GamingBolt la versione definitiva per PS5 del JRPG di Atlus è ora disponibile con una versione di prova a tempo limitato di 4 ore, una durata ben maggiore rispetto alla media. D'altro canto parliamo di un gioco di ruolo piuttosto corposo e con numerosi dialoghi, che impiega del tempo a ingranare nelle fasi iniziali, dunque una prova a tempo più lunga è senz'altro gradita.

Potrete accedere alla versione di prova da qui. Se poi non vi dovesse comunque bastare, ecco la nostra recensione di Persona 5 Royal.

Qualora la versione di prova di Persona 5 Royal dovesse convincervi, sarete felici di sapere che la versione PS5 è attualmente in offerta sul PlayStation Store al prezzo promozionale di 41,99 euro fino al 16 febbraio 2023.

Sempre rimanendo in tema di PlayStation Plus, mercoledì Sony ha annunciato i giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati per il mese di febbraio 2023.