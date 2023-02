PlayStation Plus, febbraio 2023: i giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Come ampiamente previsto, Sony ha annunciato oggi ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium, che saranno scaricabili durante il mese di febbraio 2023.

Elenco dei giochi Plus di febbraio 2023

I giochi PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno disponibili gratuitamente a partire da martedì 7 febbraio 2023, fino a lunedì 6 marzo 2023, quando lasceranno il posto ai giochi gratis di marzo 2023. Avete quindi ancora qualche giorno per riscattare e tenere i giochi gratis di gennaio 2023.

Vediamo nel dettaglio i giochi gratis di febbraio 2023:

OlliOlli World è un platform a base di skateboard ambientato nel mondo di Radlandia, dove bisogna provare a diventare le divinità dello skateboard, folle pista dopo folle pista. "Fatti strada in un mondo fantastico e bizzarro, porta a termine missioni e sfide, e incontra facce nuove nel corso del tuo viaggio. Personalizza ogni aspetto del tuo personaggio, dal look ai trick, passando per lo stile, e percorri livelli esplorabili dotati di percorsi multipli, che offrono decine di opportunità per esprimere il tuo estro. Sfida il resto del mondo all'interno delle Leghe o confrontati con gli amici in battaglie all'ultimo trick in uno dei milioni di livelli condivisibili." Per avere più informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di OlliOlli World

Mafia Definitive Edition è il remake di Mafia, che riprende l'originale e lo modernizza soprattutto nell'aspetto, pur mantenendone il gameplay. Si tratta di uno dei punti di riferimento per operazioni di questo genere, perché non si limita semplicemente ad aggiornare la grafica, ma va più a fondo dotandosi quindi di una sua autonomia.

Immagine di Mafia: Definitive Edition

Per avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Mafia: Definitive Edition.

Evil Dead: The Game ci fa vestire i panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici, per un'esperienza cooperativa paragonabile a Dead by Daylight, in cui i giocatori devono esplorare, saccheggiare e affrontare le loro paure mentre vanno alla ricerca degli oggetti che servono per chiudere il portale tra i due mondi.

Oltre la Luce, infine, espande Destiny 2 aggiungendo nuovi contenuti al gioco base. "Un nuovo potere è scaturito dall'antica nave piramidale sulla frontiera ghiacciata di Europa. Un impero oscuro è sorto sotto la sua superficie. Unisciti agli altri guardiani in Destiny 2: Oltre la Luce e distruggi l'impero, a costo di dover brandire l'Oscurità."