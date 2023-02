WWE 2K23, il nuovo trailer del gameplay mostra il roster e WarGames

WWE 2K23 è protagonista di un nuovo trailer del gameplay che mostra non solo l'ampio roster di questo nuovo episodio della serie, ma anche l'evento WarGames, caratterizzato dalla presenza di due ring e di un'enorme gabbia d'acciaio attorno a essi.

Annunciato alcuni giorni fa, WWE 2K23 sarà disponibile dal 17 marzo su PC, PlayStation e Xbox, anche quest'anno nel formato cross-gen e forte delle novità sotto il profilo delle meccaniche e dei controlli introdotte in occasione del ritorno del franchise nel 2022.

Come detto, il video si sofferma spesso e volentieri a evidenziare la ricchezza del roster, che includerà come al solito non soltanto le attuali superstar della WWE, incluso il fresco vincitore della Royal Rumble, ma anche le stelle appartenenti alla golden age e all'attitude era.

"Il trailer offre il primo sguardo al debutto del caotico WarGames, amato dai fan, con un'azione 3v3 e 4v4 per giocatore singolo o multigiocatore all'interno di due ring affiancati, il tutto circondato da una doppia gabbia d'acciaio", si legge nel comunicato stampa.

"Il nuovo filmato mostra anche esaltanti incontri tra Superstar e Leggende della WWE, tra cui: la Superstar di copertina John Cena, The Rock, Bianca Belair, Logan Paul, The Undertaker, Rhea Ripley, Bobby Lashley e altri ancora."