MEDION Erazer: abbiamo visto da vicino i nuovi laptop con Intel 13 generazione e NVIDIA RTX 40

La compagnia tedesca MEDION, facente parte di Lenovo dal 2011, è sbarcata in Italia con una linea di laptop gaming e due modelli di Desktop PC nel tardo ottobre dello scorso anno. Il brand sta iniziando dunque a farsi conoscere nel nostro mercato prevalentemente con dispositivi della linea Erazer dalle alte prestazioni ideati per i giocatori alla ricerca della migliore configurazione per giocare in mobilità senza scendere a compromessi. La precedente linea di laptop e desktop PC rappresentata dal top di gamma MEDION Erazer X30, è riuscita ad incuriosire e ha dimostrato di essere competitiva in termini di qualità-prezzo. Ed è proprio per questo che ci siamo recati a Parigi per scoprire i nuovi prodotti di questa linea: dispositivi tra i primi ad entrare in commercio con configurazioni all'avanguardia come le nuove schede grafiche mobile della serie 40 di NVIDIA e le GPU HX di tredicesima generazione di Intel. In questa anteprima vi parleremo di tutto quello che abbiamo scoperto nella nostra trasferta transalpina e delle specifiche tecniche dei nuovi PC di MEDION.

Partnership di alto livello Siamo volati a Parigi per scoprire le novità che MEDION aveva in serbo per la nuova linea di laptop targati Erazer L'evento organizzato da MEDION a cui abbiamo partecipato, a bordo di un battello che ha attraversato la Senna, ci ha dato modo di vedere i due nuovi laptop in arrivo a fine febbraio, il MEDION Erazer Beast X40 e il MEDION Erazer Major X20. La presentazione non si è limitata alle solo specifiche tecniche ma si è focalizzata sulle partnership messe in piedi per dar vita a questi dispositivi di ultima generazione. Ad intervenire vi sono stati i Global PR di NVIDIA, Intel, Cherry e SteelSeries per la tecnologia audio Nahimic, i quali hanno parlato dei punti di forza dei propri prodotti, che uniti assiemem hanno danno vita ai potenti laptop. Siamo volati a Parigi con molta curiosità, consapevoli di trovarci al cospetto dei primi prodotti con il binomio NVIDIA e Intel, rispettivamente con le GPU mobile della serie 4000 e le CPU HX di tredicesima generazione. Purtroppo, non abbiamo avuto l'occasione di testare con mano le prestazioni di questi due laptop, ma solo poterne conoscere le specifiche tecniche e vedere di persona il design con cui la linea Erazer debutterà a fine febbraio.

MEDION Erazer Beast X40 MEDION, con un evento esclusivo tenutosi a Parigi, ha presentato i suoi nuovi laptop in arrivo a fine febbraio La punta di diamante della nuova linea Erazer è rappresentata dall'Erazer Beast X40, un laptop da 17 pollici con un display a risoluzione QHD+ a 240 Hz con un rapporto 16:10. Al suo interno vi sono i top di gamma di Intel e NVIDIA, rispettivamente l'i9-13900HX di tredicesima generazione e la versione mobile della RTX GeForce 4090. Scheda tecnica MEDION Erazer Beast X40 Schermo: Pannello QHD+ da 17 pollici Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz Supporto G-Sync

Processore: Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione

Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4090 Memoria: DDR5 da 32 GB (2x16 4800 MHz)

DDR5 da 32 GB (2x16 4800 MHz) Archiviazione: SSD PCIe Gen 4×4 fino a 2 TB

SSD PCIe Gen 4×4 fino a 2 TB Connettività: 2x USB 3.2 Gen 1 Type A 1x USB 3.2 Gen 2 Type 1x porta Thunderbolt 4 Type C 1x HDMI 2.1 1x LAN (RJ-45) 1 slot SD full size 1 ingresso microfono 1 ingresso CC 1 doppia connessione di raffreddamento a liquido 1x Kensington Lock

Audio: Tecnologia audio Nahimic by SteelSeries

Tecnologia audio Nahimic by SteelSeries Dimensioni: 383 mm x 33 mm x 272 mm

383 mm x 33 mm x 272 mm Peso: 2,86 Kg

2,86 Kg Sistema operativo: Windows 11 Home

Come è chiaro dalle dimensioni e soprattutto dal peso che sfiora quasi i 3 kg, MEDION ha scelto di dare spazio alle voluminose componenti senza ricercare un design più compatto. Il laptop Erazer Beast X40 è senza dubbio imponente ma grazie a delle linee minimaliste risulta discreto nell'estetica; a ravvivare il tutto vi è la tastiera meccanica con switch CHERRY MX Ultra a basso profilo con retroilluminazione RGB. Consapevole delle criticità che contraddistinguono i laptop, MEDION ha inoltre pensato a come tenere sotto controllo le temperature con l'uso del metallo liquido per il posizionamento della CPU piuttosto che la tradizionale pasta termica. A questa evoluzione si aggiunge un sistema di raffreddamento supplementare opzionale da poter collegare esternamente. Stiamo parlando del Kit di raffreddamento esterno MEDION Erazer, un dissipatore di calore a liquido da collegare direttamente non solo al top di gamma ma a tutti i dispositivi di nuova generazione. Tutta la nuova linea è infatti predisposta per questo accessorio, con un ingresso posteriore composto da due fori per il passaggio dell'acqua che andrà a raffreddare il sistema interno su circuiti chiusi posizionati sulle componenti come GPU e CPU. MEDION assicura che grazie a questo accessorio supplementare, in base alla configurazione, si potrà ottenere fino ad un 10% di incremento di prestazioni su giochi ad alto dispendio di potenza hardware. Nonostante non vi sia stata occasione di testare le effettive prestazioni, l'hardware all'interno del Beast X40 è senza dubbio il miglior mix, per adesso, presente sul mercato per quanto riguarda NVIDIA e Intel, ma equipaggiare le migliori componenti fa inevitabilmente lievitare il prezzo, indirizzando questo particolare dispositivo ad una fetta di giocatori estremamente esigenti.

MEDION Erazer Major X20 I due modelli di MEDION Erazer sono i primi ad arrivare sul mercato con GPU NVIDIA della serie 4000 L'altro protagonista dell'evento a cui MEDION ci ha invitati è stato l'Erazer Major X20, che mantiene le caratteristiche del suo fratello maggiore ma si presenta più compatto nelle dimensioni arrivando a 16 pollici, montando una GPU mobile NVIDIA RTX GeForce 4070 e un'archiviazione massima di 1 TB. Scheda tecnica MEDION Erazer Major X20 Schermo: Pannello QHD+ da 16 pollici Frequenza di aggiornamento fino a 240 Hz Supporto G-Sync

Processore: Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione

Intel Core i9-13900HX di tredicesima generazione Scheda video: NVIDIA GeForce RTX 4070

NVIDIA GeForce RTX 4070 Memoria: DDR5 da 32 GB (2x16 4800 MHz)

DDR5 da 32 GB (2x16 4800 MHz) Archiviazione: SSD PCIe Gen 4×4 fino a 1 TB

SSD PCIe Gen 4×4 fino a 1 TB Connettività: 2x USB 3.2 Gen 1 Type A 1x USB 3.2 Gen 2 Type 1x porta Thunderbolt 4 Type C 1x HDMI 2.1 1x LAN (RJ-45) 1 slot SD full size 1 ingresso microfono 1 ingresso CC 1 doppia connessione di raffreddamento a liquido 1x Kensington Lock

Audio: Tecnologia audio Nahimic by SteelSeries

Tecnologia audio Nahimic by SteelSeries Sistema operativo: Windows 11 Home

Il MEDION Erazer Major X20, seppur meno performante in termini di scheda video, rappresenta un buon compromesso per chi punta a giocare alla massima fluidità a 1440p. Equipaggiare una RTX GeForce 4070 abbatte sostanzialmente il prezzo ma garantisce grazie al DLSS 3 prestazioni ottime se accompagnate al top di gamma di Intel per quanto concerne le CPU mobile. In più, come detto poco sopra, è predisposto per accogliere l'ulteriore boost fornito dal Kit di raffreddamento esterno ed aumentare così le prestazioni. Esteticamente si presenta con le stesse linee minimali dell'Erazer Beast X40, lasciando le diversità solo all'interno della scocca. Il sistema audio e la tastiera sono le medesime con la tecnologia Nahimic by SteelSeries e switch CHERRY MX Ultra a basso profilo con retroilluminazione RGB. Questa componentistica abbassa il peso che sfiora i 2,5 Kg ma anche le prestazioni generali, andando ad intercettare quella fetta di mercato in cerca di performance solide anche senza puntare necessariamente al 4K.