Meta vince la causa con FTC sulla realtà virtuale, si mette bene per Microsoft?

Meta ha vinto la causa con FTC in merito all'acquisizione di Within Unlimited, una startup che si occupa di realtà virtuale: lo riporta Bloomberg sulla base di fonti a conoscenza della sentenza. Ebbene, questo risvolto potrebbe rappresentare un concreto vantaggio per Microsoft.

Come certamente ricorderete, lo scorso dicembre FTC ha deciso di portare Microsoft in tribunale per bloccare l'acquisizione di Activision Blizzard, ma il principio relativo ai possibili rischi per la concorrenza è il medesimo che ha spinto la commissione a citare in giudizio l'azienda di Mark Zuckerberg.

In questo caso, mercoledì mattina il giudice Edward Davila ha negato la richiesta di FTC di bloccare la transazione, fermandola comunque per una settimana in attesa di capire se il regolatore americano deciderà o meno di ricorrere in appello. Nessuna delle parti coinvolte ha fatto delle dichiarazioni.

Laddove la sentenza dovesse determinare una rinuncia a proseguire da parte della FTC, si tratterebbe senza dubbio di un duro colpo alla politica di avversione alle big tech portata avanti dalla presidente Lina Khan, nonché di un'ottima sponda per Microsoft.

Se infatti la casa di Redmond dovesse davvero riuscire a soddisfare le richieste degli enti regolatori europeo e inglese, come pare sia determinata a fare, a quel punto la FTC resterebbe l'unico ostacolo all'acquisizione di Activision Blizzard: un ostacolo sostanzialmente meno insidioso dopo la sconfitta con Meta.