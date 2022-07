MEDION ERAZER Beast X30: la recensione di un laptop di lusso da 17,3 pollici al giusto prezzo

C'è inoltre da dire che per quanto 2399€ siano parecchi, tanto più considerando che il modello che arriverà in Italia avrà solo 16 GB di memoria contro i 32 GB di quello che ci è stato fornito, comprendono anche uno chassis sottile costruito con materiali di qualità, fotocamera IR seppur limitata alla risoluzione HD e, cosa ancora più importante parlando di un dispositivo da gioco, uno schermo 16:9 da 2560 x 1440 pixel con refresh a 165 Hz e 100% di copertura della gamma sRGB.

La recensione del MEDION ERAZER Beast X30 ha per protagonista un laptop che, arrivato in redazione in un modello pressoché identico all'unico in arrivo ufficialmente in Italia, appartiene senza dubbio alla fascia alta, ma è comunque pensato per non cedere agli eccessi in funzione di prezzo e temperature. Non si spinge quindi fino alle opzioni di punta in circolazione, ma promette comunque prestazioni di alto livello con una dotazione che include un processore Intel Core i7-12700H e una scheda NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop.

Caratteristiche hardware

Il MEDION ERAZER Beast X30 coniuga configurazioni di fascia alta con uno chassis sottile ed elegante

Il MEDION ERAZER Beast X30 arrivato in redazione è un laptop potente, pensato per il gaming in 1440p a frame rate sostenuti, ovviamente meno performante del top di gamma con l'Intel Core i9-12900HK e NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti Laptop che è possibile trovare in altri mercati, ma dotato di una potenza elevata grazie anche a un cuore che pur non essendo il top in circolazione è senza alcun dubbio robusto. L'Intel Core i7-12700H gode infatti di 6 P-core e 8 E-core che garantiscono prestazioni nettamente superiori a quelle di qualsivoglia CPU della generazione passata e decisamente alte considerando anche la generazione attuale.

Inoltre il processore dovrebbe risultare leggermente più facile da raffreddare rispetto ai modelli top di gamma, anche se non ci aspettiamo miracoli parlando di un laptop dallo spessore contenuto in relazione alla tipologia, ed è senza dubbio un compagno azzeccato per una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop da 150 W che in potenza bruta risulta leggermente inferiore alla vecchia NVIDIA GeForce RTX 3080 Laptop, ma è caratterizzata dalla stessa alimentazione massima ed è equipaggiata come la 3080 Ti Laptop per quanto concerne le ultime tecnologie di ottimizzazione NVIDIA. Garantisce quindi qualcosa in più in termini di efficienza, cosa utile quando si parla di temperature e autonomia, anche se quest'ultima, sfruttando a fondo la GPU discreta, è chiaramente destinata a essere breve nonostante la batteria da 91,2 Wh.

La connettività del MEDION ERAZER Beast X30 conta tutte le porte necessarie ma non manca di compromessi

In ogni caso si tratta di un desktop replacement, un dispositivo per giocatori e creator ai quali ricordiamo che il modello in arrivo in Italia è limitato a 16 GB. Il modello base sul sito ufficiale, invece, ne monta 32 GB, ma costa anche di più visto il prezzo consigliato di 2599€. Ci troviamo infatti di fronte a una precisa scelta commerciale che tagliando la memoria in funzione di un prezzo di 2399 euro guarda più a chi gioca e meno a chi ha necessità professionali, anche se è bene tenere conto di come una NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Laptop e 16 GB di memoria possano soddisfare le necessità di molti creator oltre che di giocatori esigenti. Ed è merito di una configurazione che risulta decisamente equilibrata, schermo incluso.

Anche nel caso del pannello non ci troviamo di fronte al massimo in circolazione, a partire dalla tecnologia IPS che come ben sappiamo comporta neri dalla profondità limitata, ma le caratteristiche non sono niente male tra risoluzione 2560 x 1440 per 17,3 pollici di dimensioni, copertura dichiarata del 100% dello spazio sRGB e refresh da 165 Hz. Certo, sono meno dei 240 Hz dei modelli di punta, ma sono sufficienti per spremere l'hardware e per dare soddisfazioni a chi gioca sullo schermo del laptop, non certo adatto al gioco competitivo viste le dimensioni necessariamente più contenute degli schermi da scrivania.

La dotazione di questo MEDION ERAZER Beast X30 include un pannello IPS da 165 Hz

Può non sembrare l'ideale trovarsi a comprare un laptop di fascia alta con uno schermo IPS da 165 Hz mentre cominciano a comparire modelli con schermi OLED da 240 Hz. Ma è bene ricordare che i pannelli in questione sono limitati a 400 nit di luminanza, ben lontani dai livelli ottimali, e che parliamo di dispositivi che costano decisamente di più. Prendiamo quindi atto del compromesso, comprensibile, trovandoci più spiazzati di fronte alla mancanza di dati ufficiali su tempi di risposta e luminanza del pannello. Ma, lo diciamo subito, in entrambi i casi il laptop MEDION non si comporta male.

È più che sufficiente anche la connettività, anche se non arriva a supportare gli standard più elevati. Manca infatti di WiFi 6E e Bluetooth 5.2, nonostante siano supportati dalla CPU, cosa che stona con il prezzo. Ma è bene tenere a mente che gli standard WiFi 6 e Bluetooth 5.1, così come la normale connessione Ethernet da 1 Gbps, sono più che sufficienti per un dispositivo da gaming che non ci fa mancare una porta Thunderbolt con DisplayPort 1.4, purtroppo priva di funzionalità Power Delivery, e un'uscita HDMI 2.1. Inoltre, tra gli extra, troviamo la tecnologia Sound Blaster Cinema 6+ che promette un audio posizionale di qualità, ma non con un sistema audio integrato che si limita a fare l'indispensabile.

Scheda tecnica MEDION ERAZER Beast X30 (MD62462)