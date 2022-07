One Piece Odyssey, analisi del gameplay per il nuovo jRPG di Bandai Namco

Ebbene, in occasione dell'Anime Expo 2022 abbiamo potuto assistere a diverse sequenze in-game ed ecco puntuale la nostra analisi del gameplay di One Piece Odyssey .

Dopo l'esperimento non propriamente riuscito di One Piece: World Seeker , Bandai Namco ha pensato di mischiare un po' le carte e affidare la sua nuova trasposizione a ILCA, il talentuoso team di sviluppo già autore di Dragon Quest XI, chiedendogli di dar vita in questo caso a un jRPG che riuscisse a portare sullo schermo in maniera fedele e autentica le dinamiche dell'opera di Oda.

One Piece Odyssey non è che l'ultimo di una lunga, lunghissima lista di videogiochi basati sul manga di Eiichiro Oda che, con i suoi oltre cento volumetti e un anime di straordinario successo, è divenuto negli anni un vero e proprio fenomeno di costume in Giappone, guadagnandosi un'enorme popolarità anche in Occidente.

Le similitudini con Dragon Quest XI sono chiare e si estendono anche e soprattutto allo stile grafico : una curiosa via di mezzo fra un approccio classico e il cel shading, valorizzato da piacevoli tonalità pastello e, in generale, da un'estetica che riprende quella del manga, consegnandoci così un mix piuttosto originale e interessante.

Non è ancora perfettamente chiaro se One Piece Odyssey vanti o meno una struttura open world , ma è possibile notare un certo tipo di sviluppo anche verticale degli ambienti e l'impiego di un'interfaccia che mostra eventuali nemici nelle vicinanze, così che si possa scegliere se affrontarli (e ottenere le relative ricompense) oppure aggirarli, limitando al minimo gli scontri casuali.

La storia , scritta dallo stesso Eiichiro Oda, vede Monkey D. Rufy e i suoi compagni di ciurma dispersi su di un'isola misteriosa dopo un violento maremoto, impegnati dunque a ricongiungersi e ad affrontare insieme una nuova avventura di cui però sappiamo ancora poco. Gli autori hanno assicurato di essersi impegnati al massimo per fare in modo che le interazioni tipiche fra Cappello di Paglia e i suoi amici trovino ampio spazio, così come le atmosfere drammatiche che spesso si respirano durante gli scontri più complessi.

Se non avete letto il nostro precedente speciale di One Piece Odyssey , pubblicato in concomitanza con l'annuncio del gioco, urge un rapido ripasso. Come accennato, il nuovo tie-in prodotto da Bandai Namco si presenta come un jRPG caratterizzato da fasi esplorative libere, una gestione del party formato da un numero variabile di personaggi e combattimenti che si svolgono attraverso un sistema a turni.

Gameplay

One Piece Odyssey, il Gom Gom Gatling

Il lungo video di gameplay di One Piece Odyssey presentato all'Anime Expo 2022 mostra per la prima volta il gioco in azione, anche se non proprio in una fase iniziale della campagna, a dispetto dei suggerimenti e dei tutorial che compaiono sullo schermo. Lo schema dei controlli è quello tipico, e durante le fasi esplorative consente di muovere il personaggio, correre, saltare, interagire con l'ambiente, muovere la visuale, aprire la mappa ed eseguire l'Observation Haki, che aumenta la percezione per individuare eventuali punti d'interesse.

Nel filmato vediamo il solo Rufy, ma in realtà il personaggio rappresenta l'intero party e lo scopriamo non appena si imbatte in uno dei cartelli con i punti esclamativi, che implicano l'inizio di una sequenza d'intermezzo. In questo caso si tratta di una panoramica della zona in cui ci troviamo, chiamata King Kong Garden non a caso: un enorme gorilla sembra aver catturato Nami e il nostro obiettivo sarà quello di salvarla.

One Piece Odyssey, Del Kong

Aperto il menu di pausa, scopriamo che la squadra può essere gestita di modo da mettere quattro combattenti all'interno di altrettanti slot principali e assegnare agli altri una funzione di supporto. Vediamo quindi Rufy, Usop, Sanji e Franky, con Chopper e Robin di fianco, ma anche i relativi livelli di potenza e le varie statistiche in quel momento fra esperienza, salute, punti tensione, attacco, difesa e coraggio.

Un altro cartello (in questo caso con l'icona di una lente d'ingrandimento) chiarisce che non possiamo attraversare il fiume per raggiungere più rapidamente Nami, vista la presenza di enormi e pericolosi trichechi. Dunque il nostro Rufy prende una strada laterale che prevede l'impiego di una delle sue abilità, il Gom Gom Rocket, con cui agganciare appigli distanti per spostarsi verso di essi in un istante.