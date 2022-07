Valkyrie Elysium, trailer e data d'uscita del gioco Square Enix su PC, PS4 e PS5

Come promesso ieri, è arrivato nella nottata il nuovo trailer di presentazione di Valkyrie Elysium, il nuovo action RPG di Square Enix per PC, PS4 e PS5 che ha ora anche una data di uscita, anzi due, sulle varie piattaforme.

Valkyrie Elysium sarà disponibile su PS5 e PS4 il 29 settembre 2022, mentre l'uscita su PC attraverso Steam è prevista per l'11 novembre 2022. Il gioco, sviluppato da Soleil e pubblicato da Square Enix, si collega all'universo di Valkyrie ma non ha a che fare direttamente con la serie principale creata da tri-Ace, come spiegato dall'autore dell'originale.

Si tratta di un action game in 3D che riprende vari elementi di storia, universo e personaggi e li trasporta in un contesto di gioco nuovo, più portato all'azione. Il gameplay prevede l'uso del sistema combo Einherjar, consentendo ai giocatori di eseguire veloci manovre in un ambiente di combattimento in 3D.

Rimangono alcuni elementi stilistici tipici della serie Valkyrie, come la rappresentazione delle armature e dei personaggi che riprende proprio la tradizione classica. Non solo, è previsto anche un collegamento ancora più solido con gli originali: la Collector's Edition esclusiva dello shop Square Enix contiene infatti, al suo interno, una copia di Valykrie Profile: Lenneth in digitale per PS4 e PS5.

Forse proprio questa introduzione spiega la registrazione del marchio che era emersa nuovamente in tempi recenti. Dopo il trailer d'annuncio rilasciato a marzo, lo spin-off Valkyrie Elysium arriverà dunque sul mercato tra settembre e novembre.