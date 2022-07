PlayStation Store, nuovi giochi PS5 e PS4 in offerta con gli Sconti Fantascienza

Continuano gli Sconti Fantascienza su PlayStation Store, ma ci sono nuove offerte sui giochi PS5 e PS4 che si aggiungono al già corposo elenco dei titoli in promozione, con prezzi ridotti fino al 75%.

Rientra nella nuova mandata Resident Evil 2, appena aggiornato per PS5: lo splendido remake del secondo capitolo della serie Capcom può essere vostro per 15,99€ anziché 39,99: si tratta probabilmente del prezzo più basso di sempre.

A proposito di prezzi più bassi di sempre, Praey for the Gods, l'affascinante clone di Shadow of the Colossus, è disponibile a 14,99€ anziché 29,99: se stavate aspettando un robusto sconto per provare quest'avventura a base di colossi, ecco la vostra occasione.

Si adatta decisamente bene al filone fantascientifico Scarlet Nexus, l'action RPG prodotto da Bandai Namco, ambientato in un futuro in cui quasi tutte le persone possiedono capacità psichiche fuori dal normale e un'orda di misteriosi mostri arriva da un'altra dimensione per divorare i loro cervelli: potete acquistare il gioco per 29,39€ anziché 69,99.

Ambientazione cyberpunk e meccaniche 2,5D invece per ANNO: Mutationem, che arriva all'appuntamento con la prima promozione di sempre e quindi con il prezzo più basso finora: 13,19€ anziché 21,99 e anche questa esperienza può essere vostra.

Trovate la lista completa dei giochi PS5 e PS4 in promozione su PlayStation Store visitando la pagina degli Sconti Fantascienza.