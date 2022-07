Beyond Good & Evil 2 non è morto ed è ancora in sviluppo attivo, conferma Ubisoft

Beyond Good & Evil 2 va avanti, nonostante la mancanza di informazioni precise e le voci che lo vogliono praticamente su un binario morto, il gioco è ancora in sviluppo attivo, come riferito dalla stessa Ubisoft durante una recente conferenza degli azionisti.

La questione è stata riportata da Stephen Totilo, giornalista di Axios, il quale ha riferito che Ubisoft ha menzionato Beyond Good & Evil 2 durante il suo meeting annuale con gli azionisti, dal quale peraltro non sono emerse particolari sorprese.



Tuttavia, nel parlare dei progetti noti che si trovano attualmente in sviluppo attivo, Ubisoft ha menzionato anche Beyond Good & Evil 2, che evidentemente prosegue la sua lavorazione. Il gioco venne svelato nel lontano 2017 ma da allora si è mostrato soltanto fra lunghe pause, tornando a farsi vedere in maniera più precisa solo con il trailer dell'E3 2018.

In seguito, visto anche l'abbandono del creative director Michel Ancel che si è ritirato dal mondo dello sviluppo videoludico, a più riprese si è temuto della sua cancellazione. Finora Ubisoft ha però sempre confermato che il gioco continua il suo percorso di lavorazione: proprio lo scorso maggio era emerso che lo sviluppo stava continuando e che si tratta peraltro di "uno dei giochi più ambiziosi" di Ubisoft, e di recente abbiamo dunque avuto anche questa nuova conferma verso gli azionisti.