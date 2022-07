Battlefield 2042 supera Halo Infinite su Steam, la Stagione 1 sembra funzionare

Battlefield 2042 ha superato Halo Infinite su Steam: a quanto pare il lancio della Stagione 1 dello sparatutto DICE ha sortito l'effetto sperato e il gioco sta pian piano riguadagnando terreno, sebbene i numeri siano ancora molto distanti rispetto alle attese iniziali.

Allo stato attuale il solo progetto di DICE, che dunque non ha tempo per Mirror's Edge o altro, Battlefield 2042 ha cominciato a recuperare nel mese di giugno, appunto in concomitanza con l'arrivo della prima stagione, facendo segnare cifre doppie rispetto a Halo Infinite.

In particolare, ha fatto notare Tom Henderson, nelle scorse ore il titolo prodotto da Electronic Arts ha addirittura registrato il triplo degli utenti online rispetto al multiplayer free-to-play dell'ultimo capitolo della serie Microsoft.

Battlefield 2042 e Halo Infinite a confronto su Steam

Certo, parliamo in entrambi i casi di prodotti che hanno avuto qualche grosso problema con il supporto post-lancio e, in generale, con l'approccio live service. Tuttavia il multiplayer di Halo Infinite è appunto gratuito, mentre Battlefield 2042 rimane un titolo a pagamento.

Difficilmente assisteremo a cambiamenti sostanziali, a meno che davvero Electronic Arts non prenda in considerazione l'idea di trasformare Battlefield 2042 in un free-to-play, come si vociferava alcuni mesi fa.