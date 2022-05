Beyond Good & Evil 2: lo sviluppo continua, è "uno dei giochi più ambiziosi" di Ubisoft

Nonostante i problemi, sembra che lo sviluppo su Beyond Good & Evil 2 stia continuando, a giudicare dagli annunci di lavoro pubblicati di recente da Ubisoft, che peraltro considera il titolo in questione uno dei giochi più ambiziosi di sempre per il publisher francese.

Queste specifiche parole vengono riferite nell'annuncio di lavoro relativo a un senior gameplay animator da impiegare sul progetto in questione, applicato a Ubisoft Barcelona, che evidentemente sta portando avanti parte del lavoro dal punto di vista tecnico e grafico. Nel testo dell'annuncio di ricerca di un animatore avanzato, infatti, si legge "sarete responsabili della qualità delle animazioni e della funzionalità dei sistemi di gameplay in uno dei più ambiziosi progetti Ubisoft che si siano mai visti", cosa che indica una notevole importanza assegnata a Beyond Good & Evil 2.



Le ultime notizie sul gioco in questione non erano molto positive: secondo quanto riferito da Bloomberg, in base a indiscrezioni da parte degli sviluppatori, il titolo sarebbe rimasto in pre-produzione per almeno cinque anni, che è un tempo decisamente lungo da far passare prima di entrare nella produzione piena.

L'uscita di scena di Michel Ancel, creatore dell'originale e inizialmente responsabile di questo nuovo capitolo, sembrava aver dato una sorta di colpo di grazia, ma i lavori sembra stiano invece continuando. Altri report del mese scorso riferivano che lo sviluppo era problematico, con un notevole dispendio di soldi ed energie, anche se si tratta comunque di informazioni non ufficiali. A questo punto attendiamo di vedere qualcosa di concreto da parte di Ubisoft.