Nvidia DLSS e ray tracing: Hitman 3 e altri nella lista di giochi che si aggiorneranno

Al Computex 2022, Nvidia ha presentato diverse novità tra le quali numerosi giochi che verranno aggiornati nel prossimo periodo per supportare le sue tecnologie come DLSS e supporto per Ray Tracing e Reflex, che comprende Hitman 3 e diversi altri titoli.

Il DLSS in particolare risulta ora integrato in più di 180 giochi e applicazioni, a cui si aggiungono anche questi 12 nuovi giochi alla libreria, in costante crescita. Vediamo dunque di cosa si tratta:

F1 22 sarà lanciato il 1° luglio con DLSS e riflessi opachi in ray-tracing, riflessi trasparenti in ray-tracing, occlusione ambientale in ray-tracing e ombre in ray-tracing

sarà lanciato il 1° luglio con DLSS e riflessi opachi in ray-tracing, riflessi trasparenti in ray-tracing, occlusione ambientale in ray-tracing e ombre in ray-tracing Icarus aggiungerà il supporto di NVIDIA Reflex a giugno, offrendo una latenza inferiore e una migliore reattività nel gioco

Deep Rock Galactic è stato aggiornato con DLSS e NVIDIA DLAA. L'abilitazione di NVIDIA DLSS offrirà ai giocatori fino al 60% di prestazioni in più

Loopmancer supporterà il DLSS e i riflessi in ray-tracing a partire dal lancio che avverrà quest'estate. Con il DLSS abilitato, le prestazioni aumentano di oltre 2 volte quando si raggiunge il massimo in 4K con il ray-tracing abilitato

Warstride Challenges è disponibile da subito con il supporto del DLSS e di NVIDIA Reflex. Con entrambe le tecnologie abilitate, le prestazioni aumentano di 2 volte in 4K e la latenza del sistema si riduce del 53%

LEAP supporterà il DLSS quando entrerà in Early Access il 1° giugno. Il DLSS offre un miglioramento delle prestazioni di oltre 2 volte nel gioco

Vampire: The Masquerade - Swansong è disponibile a partire da oggi e offre un aggiornamento delle prestazioni DLSS di oltre 2 volte, in modo che tutte le GPU GeForce RTX 30 Series raggiungano i 60 FPS in 4K, con le impostazioni al massimo

Raji: An Ancient Epic verrà lanciato il 24 maggio e supporterà il DLSS insieme ai riflessi in ray-tracing, occlusione ambientale in ray-tracing e ombre in ray-tracing. Il DLSS di NVIDIA aumenta le prestazioni fino a 3 volte in 4K e più di 2 volte ad altre risoluzioni, consentendo di giocare a Raji: An Ancient Epic in tutto il suo splendore a oltre 60 FPS

Turbo Sloths verrà lanciato quest'estate e supporterà il DLSS insieme a riflessi e ombre in ray-tracing, con un incremento delle prestazioni di oltre 2 volte

Propnight supporterà il DLSS a partire da oggi, aumentando le prestazioni fino all'85% in 4K

Hydroneer è disponibile da subito con il DLSS e ottiene un incremento delle prestazioni fino al 50%, consentendo a tutti i giocatori GeForce RTX di giocare in 4K con impostazioni massime a oltre 60 FPS

My Time At Sandrock sarà lanciato il 26 maggio con il supporto di NVIDIA Reflex che garantirà una riduzione del 34% della latenza

Ghost gode di un aggiornamento DLSS disponibile sin da subito che aumenterà le prestazioni fino al 70%, consentendo a tutti i giocatori GeForce RTX di vivere la migliore esperienza di gioco di Ghost

Soda Crisis viene lanciato con NVIDIA Reflex a partire da oggi, con un miglioramento della latenza del 23%

IO Interactive ha annunciato che Hitman 3 otterrà l'aggiornamento per Nvidia DLSS e ray tracing il 24 maggio, e che con tutte le opzioni al massimo delle potenzialità e il ray-tracing abilitato, il DLSS di Nvidia è in grado di aumentare il frame rate di oltre 2 volte in 4K.

Hitman 3, un'immagine del gioco

I giocatori GeForce potranno anche ottenere il driver GeForce Game Ready per Hitman 3 già oggi, 24 maggio, attraverso l'applicazione GeForce Experience. Il driver offre inoltre la migliore esperienza in My Time At Sandrock e Sniper Elite 5.