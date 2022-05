Asus annuncia il primo display da gaming a 500 Hz con Nvida G-Sync

Nvidia e Asus hanno annunciato il primo display a 500 Hz con G-Sync, durante il Computex 2022. Asus promette uno schermo TN 500 Hz da 24 pollici, pensato soprattutto per i giochi che si focalizzano sull'eSport, con risoluzione massima 1080p. Non abbiamo ancora un prezzo o una data di uscita per questo ROG Swift 500 Hz.

L'annuncio arriva due anni dopo l'inizio della collaborazione tra Nvidia e Asus, che avevano svelato i monitor da 360 Hz per l'eSport al CES 2020. Ricordiamo che di norma i videogiocatori usano schermi da 144 Hz. I 240 Hz sono una rarità e i 360 Hz erano già una proposta di massimo livello. 500 Hz sembra veramente esagerato, persino per l'eSport dove ogni frame conta, ma secondo Nvidia vi è una netta differenza a livello competitivo con questi schermi.

Nel video qui sopra, potete vedere un confronto registrato con una camera Phantom VEO 640S che registra a 1.000 FPS. Nvidia afferma che con il monitor da 500 Hz sarà possibile tracciare i bersagli nelle competizioni eSport con più facilità, grazie ad animazioni più fluide. Inoltre, afferma che gli effetti di ghosting saranno minimi, così da ridurre le distrazioni. Inoltre, afferma che la latenza è inferiore rispetto agli schermi 240 Hz o 144 Hz.

Il ROG Swift 500Hz include anche il Reflex Analyzer di Nvidia per misurare la latenza del sistema e una modalità G-Sync esports con una modalità di vibrazione regolabile che "permette alla luce di attraversare i cristalli LCD", secondo Asus. Questo pannello utilizza anche una nuova tecnologia esports TN (E-TN), che Asus sostiene offra "tempi di risposta migliori del 60% rispetto ai pannelli TN standard".

Che ne pensate?

Infine, vi segnaliamo che Nvidia DLSS e ray tracing saranno aggiunti ad altri giochi, compreso Hitman 3.