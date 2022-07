PS5: Sony registra un brevetto su un sistema di replay "What If" su scelte diverse

Continuano ad emergere idee da parte di Sony su PS5, con un nuovo brevetto scoperto di recente che sembra puntare a un particolare sistema di replay di gioco incentrato su scenari "What If", ovvero intento a mostrare al giocatore le conseguenze di scelte differenti da attuare in un gioco.

Scoperto da OPAttack, il brevetto in questione non spiega tecnicamente come questo dovrebbe funzionare, ma illustra piuttosto l'idea di base, ovvero la possibilità di mostrare a un giocatore le possibili conseguenze di scelte differenti effettuati in alcuni momenti in un gioco. Il sistema sembra incentrato soprattutto sui giochi competitivi, con l'intento di fornire consigli e supporto per ottenere risultati migliori.

L'esempio fornito riguarda, per esempio, un gioco di sci in cui il giocatore ottiene un risultato non particolarmente soddisfacente in un Half-pipe.

PS5, il DualSense

Il sistema dovrebbe dunque consigliare al giocatore il tipo di equipaggiamento da utilizzare, mostrando le diverse performance che potrebbe ottenere con questo.

L'esempio di per sé è piuttosto bizzarro, ma estrapolando le informazioni possiamo pensare a una sorta di assistenza al giocatore che possa indicare le scelte migliori da fare in termini di preparazione e opzioni per massimizzare i risultati. Il sistema elabora un replay sulla base dei nuovi dati, indicando passo per passo al giocatore quali scelte effettuare per raggiungere il risultato ottimale.

Anche in questo caso non sappiamo se il progetto sia effettivamente in corso e possa dunque giungere a compimento, ma dimostra comunque una certa attività da parte di Sony in termini progettuali, come abbiamo visto nei giorni scorsi anche con il brevetto sulla retrocompatibilità per gli accessori.