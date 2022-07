Fortnite offline il 6 luglio: manutenzione programmata in vista dell'update v21.20

L'online di Fortnite potrebbe risultare irraggiungibile in queste ore, di fatto rendendo impossibile partecipare a una partita del celebre battle royale di Epic Games, ma si tratta di un evento previsto, essendoci in queste ore una manutenzione programmata in vista del nuovo aggiornamento v21.20.

"Abbiamo iniziato a disabilitare il matchmaking in preparazione dell'update v21.20, con la disattivazione dei server online che inizierà presto", si legge nel messaggio di Epic Games, "Vi faremo sapere quando si concluderà il downtime". La manutenzione dovrebbe proseguire per qualche ora, probabilmente dalle 10:00 alle 12:00 di questa mattina, 6 luglio 2022.



Non ci sono ancora informazioni ufficiali sui contenuti di questo nuovo aggiornamento previsto per Fortnite, ma alcune voci di corridoio parlano dell'introduzione di Temple Bloom, ovvero una nuova ambientazione in stile Indiana Jones, posizionata tra Rocky Heels e The Joneses.

Inoltre, Epic Games ogni anno lancia un evento Fortnite Summer per l'estate, e anche quest'anno dovrebbe arrivare qualcosa del genere, con No Sweat Summer. Quest'ultimo arriverà probabilmente con il prossimo aggiornamento maggiore nel corso dell'estate, ma non è detto che qualche elemento non sia già visibile dopo questo update.

Secondo alcuni dataminer, in questo periodo potrebbero arrivare anche grossi cambiamenti a Big Sleepy Sound e Condo Canyon, oltre ad elementi cosmetici in stile Indiana Jones. Restiamo dunque in attesa di eventuali informazioni sulla questione.