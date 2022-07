First Playable 2022: il programma della diretta Twitch del 6 luglio

Dopo il classico appuntamento con gli Italian Videogames Awards, il vecchio Drago d'Oro, nella giornata di oggi comincia il First Playable, ovvero una serie d'incontri e approfondimenti con alcune delle personalità più in vista dell'industria dei videogiochi e non. Si tratta di una giornata intensa, fatta d'interventi in lingua inglese, che seguiremo in diretta su Twitch. Per conoscere gli ospiti e fissare in agenda gli appuntamenti che ritenete più interessanti, vi proponiamo il programma completo del 6 luglio 2022, che potrete scaricare anche in formato PDF a questo indirizzo.

09.30 AM - 10.00 AM: First Playable Welcome Speech

10.00 AM - 11.00 AM: Developing local gaming ecosystems in Europe

11.00 AM - 12.00 PM: Getting Meta on Metaverse

12.00 PM - 01.00 PM: The Fun in Funding 02.00 PM - 03.00 PM: Me, You, Us, Them

03.00 PM - 04.00 PM: Unreal Engine 5 and beyond in 2022

04.00 PM - 05.00 PM: Italians Abroad

05.00 PM - 06.00 PM: Acceleration Programs in Italy

Il logo del First Playable

Nella giornata di oggi interverranno personalità come Thalita Malagò, Director General di IIDEA, Stefania Ippoliti, General Manager del Toscana Film Commission, Sjoerd De Jong, Director of the Developer Community di Epic Games, Nicola Rosa, Multiverse Lead Europe & APAC di Accenture Technology Innovation e Alexis Trust, Communication Manager presso Chucklefish.

