IVGA 2022: ecco tutti i premiati

Scopriamo quali sono stati i giochi premiati nel corso della serata degli IVGA 2022, ossia gli Italian Video Game Awards, quelli che possiamo considerare gli Oscar dei videogiochi nostrani, in cui vengono eletti i migliori titoli realizzati dall'industria videoludica italiana.

Outstanding Italian Company - Nacon Studio Milan

Individual Contribution - Ivan Venturi

Best Innovation - Martha is Dead

Best Italian Debut Game - Vesper

Best Italian Game - Hot Wheels Unleashed

Come potete vedere, la qualità dei titoli realizzati nel nostro paese è molto aumentata negli ultimi anni. I premi sono infatti andati a degli ottimi giochi, come l'avventura Martha is Dead, di difficile lettura ma molto profonda nei contenuti. Lo stesso dicasi per l'ottimo Vesper, un gioco evocativo che tutti dovreste giocare.

Hot Wheels Unleashed è invece la conferma di Milestone come uno dei migliori studi di sviluppo italiani in assoluto, capace in questo caso di produrre una grandissima hit dalla licenza importante, amata in tutto il mondo.

Insomma, gli IVGA 2022 non sono soltanto un modo per dare statuette, ma anche per saggiare lo stato dell'industria nazionale, osservandone i progressi, in questo caso davvero evidenti. Interessante anche la scelta dell'organizzazione di avere un taglio più internazionale, evidentemente per tentare di far arrivare la manifestazione fuori dai confini nazionali.