Project Galileo: il trailer degli IVGA 2022 mostra i colori dell'Italia

In occasione degli IVGA 2022 (Italian Game Awards), jyamma Games ha pubblicato un nuovo trailer del promettentissimo Project Galileo, tutto incentrato sulla rappresentazione dell'Italia e dei suoi colori all'interno del gioco.

Come spiegato da Francesco Abbonizio, il Creative e Art Director del gioco, l'obiettivo del team di sviluppo non è solo quello di lanciare l'ennesimo gioco di ruolo d'azione, ma di creare un'esperienza in cui trovi spazio il nostro ricco e vasto folclore, nonché la nostra cultura, pur senza rinunciare agli elementi di gameplay da soulslike.

Insomma, il mondo di Enotria (dove sarà ambientato Project Galileo) sarà ispirato in buona parte all'Italia, come mostrano anche le sequenze di gioco visibili nel video. In effetti alcuni degli scorci sono davvero caratteristici e qualcosa di tristemente mai visto in un videogioco, almeno realizzati con una tale attenzione e amore.

Gli sviluppatori sono talmente convinti della direzione artistica del gioco da aver coniato un nuovo termine per definirlo: "Summer Souls", ossia un gioco che combina la bellezza di un'estate italiana con l'oscurità insita nel sotto genere canonizzato da FromSoftware.

Prima di lasciarvi a tanta bellezza, vi ricordiamo che Project Galileo è in sviluppo per PC, Xbox Series X e S, PS5 e Nintendo Switch.