Viva Piñata e Blast Corps, Microsoft rinnova i trademark dei giochi Rare

Microsoft ha rinnovato i trademark di un paio di giochi Rare che possono anche far pensare a possibili sviluppi effettivi in termini di nuovi giochi o remake, con Viva Piñata e Blast Corps che rimangono nel pool delle proprietà intellettuali sotto il controllo del colosso di Redmond.

Manovre di questo genere sono, solitamente, soltanto cautelative, in quanto servono soltanto a mantenere la giurisdizione intatta sul portfolio di titoli in possesso di una compagnia, ma ogni volta non può non scattare la discussione sulla possibile applicazione di questi trademark rinnovati.

Insomma, è possibile anche un ritorno sulle scene di Viva Piñata e Blast Corps? Difficile da dire, al momento, ma le possibilità a questo punto ci sarebbero.

Viva Piñata, un'immagine

D'altra parte, Viva Piñata resta un gioco ancora particolarmente attuale, sia come concept che come struttura, che dunque potrebbe essere anche riproposto e rilanciato sul mercato attuale in qualche nuova forma.

Ricordiamo che si tratta di una sorta di gestionale in cui ci troviamo a costruire un parco per animali/pignatte, cercando di seguirne le varie esigenze, allontanare nemici e agenti di disturbo e farli crescere e prosperare.

Blast Corps, uscito 25 anni fa su Nintendo 64, è forse un po' più complicato da recuperare: questo action game ci poneva alla guida di vari veicoli e personaggi, impegnati nella distruzione di ostacoli per seguire vari percorsi. È peraltro incluso nella raccolta Rare Replay, nel caso vogliate dargli un'occhiata.