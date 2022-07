Gran Turismo 7, patch 1.18 in arrivo oggi e periodo di manutenzione programmata

Polyphony Digital continua a lavorare su Gran Turismo 7, rilasciano una nuova patch 1.18 che dovrebbe essere disponibile in queste ore per gli utenti, in base al periodo di manutenzione programmata annunciato e alle note della patch.

Secondo i programmi, i lavori in corso dovrebbero andare dalle ore 8:00 alle ore 10:00 di questa mattina, 6 luglio 2022, anche se come al solito gli orari potrebbero essere soggetti ad alcuni cambiamenti.

Durante questo periodo, Gran Turismo 7 perderà il supporto per le funzionalità online, rendendo possibile utilizzare solo Arcade Race nei World Circuit e Music Rally.

Una volta conclusa la manutenzione, la patch 1.18 dovrebbe poter essere scaricata e applicata al gioco, anche se non è ancora chiaro su cosa sia incentrata. Polyphony Digital non ha infatti rilasciato ancora delle note ufficiali sul nuovo aggiornamento, che dovrebbe dunque essere un update minore.

Vista la mancanza di annunci e spiegazioni al riguardo, è improbabile che la patch 1.18 possa riguardare nuovi contenuti, concentrandosi probabilmente si aggiustamenti di bug e correzioni varie di entità non enorme, in attesa di eventuali comunicazioni al riguardo.

Circa tre settimane fa, Gran Turismo 7 aveva ricevuto l'update 1.17 con tre nuove auto, un tracciato e nuovi menù per Café.