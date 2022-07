Tokyo Game Show 2022: key visual, date e dettagli su chi sarà presente all'evento

Il Tokyo Game Show 2022 si avvicina, anche se manca ancora parecchio tempo prima di settembre 2022, dunque è il momento di svelare la key visual - ovvero l'illustrazione principale - con alcuni dettagli sul maggiore evento dedicato ai videogiochi in Giappone.

La key visual del Tokyo Game Show 2022 è ad opera dell'illustratore Kukka, come accaduto anche in vari anni passati, e ha come tema principale "Niente ferma i videogiochi".

Tokyo Game Show 2022, la key visual

Il poster mette insieme una serie di oggetti che illustrano una sorta di "postazione" da gaming, con un ragazzo e una ragazza in pose plastiche in mezzo a questo caos colorato e vivace di tecnologia e gadget vari.

Il Tokyo Game Show 2022 si terrà dal 15 al 18 settembre 2022, come da tradizione presso il Makuhari Messe a Chiba, Tokyo, dunque tornerà ad essere in presenza e con apertura al pubblico. Per quanto riguarda gli espositori, l'organizzazione della CESA ha rilasciato una lista di 465 compagnie confermate ad oggi, con 299 nipponiche e 166 provenienti dall'estero.

Tra quelle confermate come presenti ci sono tutti i maggiori attori dell'industria, soprattutto in ambito giapponese: Sony, Microsoft, Square Enix, Sega/Atlus, Bandai Namco, Koei Tecmo, Konami, THQ Nordic, Aniplex, D3 Publisher, Inti Creates, HoYoverse e vari altri, tuttavia ci sono alcune differenze nel modo in cui questi saranno presenti, che possono far capire le modalità di presentazione.

Sony, Microsoft e HoYoverse, per esempio, saranno presenti solo nella componente online dell'evento, senza dei veri e propri stand fisici, dunque potrebbero essere protagonisti di presentazioni video e basta. Nintendo è presente nella lista ma sembra sia prevista solo nell'area legata ai meeting per il business, ovvero non avrà probabilmente presentazioni al pubblico ma sarà presente solo per "affari".