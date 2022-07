Nintendo Switch Pro verrà annunciato questa estate? Un noto analista sembra suggerirlo

Si torna a parlare di Nintendo Switch Pro, con un piccolo indizio che sembra far pensare a un annuncio addirittura per questa estate, come pare abbia voluto suggerire Serkan Toto, noto analista di mercato di Kantan Games Inc.

In un tweet cancellato dopo poco tempo, Toto aveva scritto "Summer 2022, certamente un momento da Pro", facendo pensare a un riferimento con Nintendo Switch Pro e al suo possibile annuncio che potrebbe avvenire nel corso di questa estate.

Screenshot del tweet cancellato di Serkan Toto

Il tweet è stato quasi immediatamente cancellato, cosa che però non fa altro che incrementare l'idea che avesse qualcosa di reale, come spesso accade in questi casi.

D'altra parte, altri indizi potrebbero puntare a un annuncio di Nintendo Switch Pro, secondo quanto rilevato da qualche tempo a questa parte: in particolare, nelle ore scorse Nintendo ha reso privato il trailer di presentazione di Nintendo Switch OLED sul canale YouTube USA, che peraltro venne presentato proprio un anno fa in questo periodo estivo.

Non è ben chiaro come questa procedura possa collegarsi all'annuncio di un Nintendo Switch Pro, ma tanto è bastato per scatenare ulteriori discussioni al riguardo. Per aggiungere ulteriore contesto alla faccenda, bisogna anche ricordare l'incremento di spesa da parte di Nintendo in materie prime per quella che sembra la creazione di nuovo hardware: nell'ultimo periodo, la casa di Kyoto ha speso 66,517 milioni di yen in tali materiali, ovvero il doppio di quanto spese all'epoca di Nintendo Switch Lite, facendo pensare a un'intensa attività di sviluppo e ricerca per la produzione di nuovo hardware.

Infine, un altro possibile indizio potrebbe essere la registrazione della sigla "NSW" come trademark, che viene spesso utilizzata da Nvidia come identificativo della console nei file che riguardano tale piattaforma. Insomma, siamo ancora nelle voci di corridoio più selvagge, ma Nintendo Switch Pro continua ad essere una presenza fissa nei pensieri dei giocatori.