I server di WWE 2K23 chiuderanno tra pochi mesi, a neppure due anni dal lancio

Per la precisione lo spegnimento dei server è in programma per il 6 gennaio 2025 , in pratica a neppure due anni di distanza dal lancio del gioco, avvenuto il 14 marzo del 2023, che verrà rimosso dalla vendita a partire dall'1 novembre.

Il messaggio di 2K

"WWE 2K23 sta arrivando al suo ultimo incontro. A partire dal 6 gennaio 2025, i suoi server verranno disattivati", recita la comunicazione di 2K dal portale italiano. "Questo includerà tutte le funzionalità online come i match online e le Creazioni della Community. Passata questa data, non ti sarà più possibile accedere a qualsiasi modalità di gioco online ma potrai comunque continuare a giocare le modalità offline se dovessi già possedere il gioco. Il gioco stesso e tutti i VC (Valuta Virtuale), così come i DLC/Add-On, non saranno più disponibili per l'acquisto a partire dal 1 Novembre 2024."

Stone Cold Steve Austin WWE 2K23

Come possiamo leggere, sarà possibile continuare a giocare tranquillamente a tutte le modalità offline, ma per ovvie ragioni la rimozione delle componenti online potrebbe far storcere il naso a molti giocatori. Sia chiaro, nulla è per sempre e la maggior parte delle persone che acquista un gioco incentrato completamente o parzialmente sul multiplayer sa che prima o poi inevitabilmente arriverà la chiusura dei server, ma in questo caso parliamo di meno di due anni dal lancio. Una tempistica piuttosto risicata sotto molti punti di vista, ma evidentemente non per 2K. Va detto che non si tratta neppure di una novità per la serie, visto che i server di WWE 2K22 sono stati chiusi all'inizio del 2024, con tempistiche praticamente identiche.