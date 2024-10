Mark Zuckerberg vorrebbe aprire un canale su Twitch per fare streaming del suo gioco del cuore

Mark Zuckerberg, il patron di Meta, è anche un videogiocatore appassionato. A quanto pare vorrebbe creare un canale Twitch da cui fare live streaming del suo videogioco del cuore: Civilization. Sì, parliamo dello strategico 4X nato dal genio di Sid Meier nei primi anni '90.

Il nostro ne ha parlato in un'intervista concessa a Pubity durante il Meta Connect di fine settembre. "L'altro giorno Priscilla ha guardato il mio account Steam e mi ha detto: 'Cosa?! Ci hai giocato per più di mille ore'", ha spiegato Zuckerberg. "Parlando di strategici, quello in cui voglio essere il migliore al mondo è Civilization".