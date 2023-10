WWE 2K22: i server saranno spenti tra pochi mesi, ecco la data

2K ha annunciato che i server di WWE 2K22 saranno spenti a partire dal 3 gennaio 2024. Questo significa che qualsiasi tipi di funzionalità legata all'online non sarà più disponibile. Ovviamente sarà possibile continuare a giocare offline.

L'annuncio, come potete vedere qui sopra, è avvenuto tramite i social media con un semplice messaggio che recita, in traduzione: "Attenzione comunità di WWE 2K: i server di WWE 2K22 saranno spenti a partire dal 3 gennaio 2024. Tutte le funzioni e le modalità online, inclusi i match online e la comunità Creazioni, non sarà più disponibili. Ora è il momento perfetto per passare a WWE 2K23. Grazie a tutto per il supporto!".