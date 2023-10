EA Sports FC 24 e Spotify insieme per promuovere calcio e musica, colonna sonora ora disponibile

Tramite la partership siglata dalle due compagnie verrà impiegati annunci 8D , tecnologia che garantisce un'esperienza di ascolto più coinvolgente e immersiva simulando la sensazione di un audio surround, per far sentire i giocatori completamente immersi nel gioco.

Tramite un comunicato stampa Electronic Arts e Spotify hanno annunciato di aver unito le forze per il lancio di EA Sports FC 24 e promuovere così il mondo del calcio e della musica. Contestualmente la colonna sonora del nuovo capitolo della serie calcistica è ora disponibile per l'ascolto sulla piattaforma di streaming.

La playlist di EA Sports FC 24 ora è disponibile su Spotify

Come accennato in apertura da ora la playlist di EA Sports FC 24 è disponibile per l'ascolto su Spotify. Include quasi 100 brani che danno vita a una colonna sonora come da tradizione molto varia ed eterogenea, includendo anche artisti del calibro dei Rolling Stones, Jack Harlow, Major Lazer e The Blessed Madonna, giusto per citarne alcuni.

Potrete ascoltarla direttamente su Spotify a questo indirizzo, oppure tramite il player sottostante: "L'obiettivo principale di EA Sports è quello di intrattenere ed emozionare il pubblico, quindi utilizzare la potenza dell'audio digitale in modo da ispirare il lancio del gioco più importante dell'anno è stata una scelta naturale", ha dichiarato Brian Berner, global head of advertising sales di Spotify.

"Con i nostri pluripremiati progetti audio 8D, Electronic Arts è ora in grado di entrare in contatto con i suoi ascoltatori impegnati a un livello più profondo, facendoli sentire completamente immersi nel gioco. Mentre un numero sempre maggiore di brand sfrutta l'audio in modi nuovi e creativi per relazionarsi con il proprio pubblico, Spotify continua a essere il luogo di riferimento per gli ascoltatori di tutto il mondo."

"La prima edizione di EA Sports FC 24 offre una colonna sonora globale esclusiva che si basa sull'innovazione e sull'autenticità come mai prima d'ora", afferma Steve Schnur, worldwide executive and president of music di Electronic Arts. "Abbiamo curato un'esperienza di gioco che celebra la diversità e la scoperta attraverso musica nuova e artisti che sfidano i generi, cancellano i confini, creano e alimentano la cultura calcistica. È il prossimo capitolo di The World's Game".