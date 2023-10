F1 Manager 2023: tutte le migliorie della nuova simulazione gestionale di Formula 1

"Ma come si fa a pianificare una strategia simile?". "La scelta delle gomme è completamente sbagliata!". "Ci fossi io al comando, la Ferrari tornerebbe sul tetto del mondo". Ecco, se guardando un Gran Premio di Formula 1 anche voi avete pronunciato almeno una volta frasi come queste, forse è il momento di pensare a una carriera da team principal. E ve lo diciamo subito: Fireshine Games ha proprio quello che fa per voi. Disponibile dal 31 luglio 2023 su PC, Playstation e Xbox, F1 Manager 2023 permette di assumere il controllo della propria scuderia di Formula 1 vivendo in prima persona tutte le emozioni della stagione in corso, attraverso 23 gare e 6 eventi Sprint; il tutto impreziosito da una ricca infornata di nuovi piloti, nuovi bolidi e nuovi circuiti, tra cui l'inedito tracciato sulla Strip di Las Vegas. Le novità non si fermano qui. Il gioco mette sul piatto una serie di funzionalità gestionali avanzate capaci di spingere oltre ogni limite l'approccio simulativo, e una modalità nuova di zecca che consente al giocatore di riscrivere i momenti chiave della stagione. Di carne al fuoco ce n'è insomma moltissima per gli aspiranti team principal; vediamo quindi nel dettaglio le migliorie proposte dall'ultima fatica di Frontier Developments.

Controllo totale In F1 2023 è possibile gestire la propria scuderia attraverso una quantità spropositata di opzioni Quando F1 Manager 23 promette un controllo totale della propria scuderia, non mente. La quantità di possibilità a disposizione dell'utente è infatti sterminata, e gli aspetti da gestire e a cui prestare attenzione nel corso della stagione sono innumerevoli. Nei panni del team principal di una delle dieci squadre che si contendono il titolo nel campionato mondiale di Formula 1 2023, il giocatore ha l'onore (e l'onere) di occuparsi di tutti quegli elementi che possono fare la differenza tra il successo e il fallimento, prendendosi la piena responsabilità delle proprie scelte. Un lavoro che inizia dalla fabbrica e arriva fino alla griglia di partenza, passando per i box e per tutte quelle fasi di messa a punto della vettura che possono decidere le sorti di una gara. E nel momento in cui si spegne il semaforo rosso? Be', i compiti del giocatore non finiscono di certo qui. Già, perché è nell'attimo in cui scatta la corsa che dovremo eseguire la strategia di gara pianificata in precedenza, prendendo decisioni - a volte anche estreme - da cui dipende il destino del Gran Premio. E forse dell'intera stagione.

Migliorie tecniche Dal punto di vista tecnico, F1 manager 2023 è un deciso passo in avanti rispetto al passato L'esperienza offerta da F1 Manager 2023 consente di immergersi completamente nel ruolo di team principal anche grazie a una serie di migliorie tecniche in grado di far sentire sulla pelle del giocatore il brivido di ogni scelta. Su tutte, una grafica in stile televisivo che valorizza ogni frangente di gara, rendendo l'azione in pista ancora più dinamica e realistica rispetto al passato. Senza contare una rinnovata cura in termini di illuminazione e la nuovissima visor cam, spettacolare visuale dall'interno del casco del pilota che consente di vivere la gara ad altezza asfalto. Ma non sono da meno neanche le animazioni dei meccanici durante le soste, che compiono un deciso passo avanti rispetto al passato, e un comparto sonoro di prim'ordine, che vede l'aggiunta di nuovi team radio registrati direttamente dai Gran Premi reali. Aspetti fondamentali della Formula 1 come le traiettorie, i sorpassi e gli incidenti sono stati ricreati in modo ancora più convincente, a favore di uno spettacolo che contribuisce ad aumentare il peso delle decisioni del giocatore, rendendo credibili le conseguenze. La realizzazione tecnica di un testacoda inaspettato causato da un'errata scelta delle gomme, di un intoppo in fase di pit stop o di un rovinoso incidente gode ora di un maggiore realismo in termini di resa visiva; un fattore che aumenta l'immedesimazione, avvicinando ancora di più l'atmosfera generale a quella che si respira in una vera gara del campionato di Formula 1.

Responsabilità Da quest'anno in F1 Manager 2023 è possibile selezionare il livello di difficoltà Il ruolo del team principal, però, non si limita solo al controllo di quegli aspetti che gravitano attorno al weekend di gara. Accompagnare i piloti dalle prove libere alle qualifiche fino alla bandiera a scacchi è senza dubbio l'attività che si concentra più da vicino sulla fase "Gran Premio", tuttavia F1 Manager 2023 offre anche la possibilità di occuparsi di tutta quella parte di gestione relativa al personale che costituisce una scuderia. È infatti responsabilità dell'utente ingaggiare ad esempio un direttore sportivo capace e che sappia dare una marcia in più ai meccanici migliorandone le prestazioni. Non solo: uno dei compiti del giocatore è anche quello di mettere sotto contratto i piloti in tempo reale, o magari stringere accordi per il futuro. Ma il successo passa anche attraverso una buona programmazione, e il titolo non trascura nemmeno questo elemento: per garantire la sostenibilità della nostra scuderia, c'è la possibilità di gestire lo sviluppo della monoposto fin nei minimi dettagli, dall'affidabilità ai costi, e di andare a caccia di nuovi talenti del volante nelle categorie minori. Missioni di certo non facili, con Frontier che ha ora implementato la possibilità di selezionare il livello di difficoltà, per fronteggiare tutti gli imprevisti e gli incidenti di percorso che potrebbero verificarsi durante la stagione.