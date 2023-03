Partiamo dunque dal presupposto che negli ultimi anni non abbiate mai visto una delle storie intrecciate oltreoceano, che non sappiate cosa sia stato il Fiend , chi sia Bray Wyatt e perché il suo modo di fare spettacolo abbia attirato le attenzioni perfino dei critici cinematografici. Partiamo ancora una volta dal presupposto che non sappiate che La Bloodline sia chiaramente ispirata ai più grandi film basati sulla malavita del cinema e presupponiamo che l'ultima volta che avete sentito nominare Edge, era probabilmente la rivista di videogiochi. Partendo da questi presupposti, scoprirete che il Wrestling è tanto di più e che 2K ha sicuramente fatto un ottimo lavoro per dare dignità anche ai videogiochi basati su questa disciplina.

È difficile spiegare quanto sia sottovalutata la disciplina del wrestling in Italia. Ancora una volta, infatti, abbiamo perso occasione di portare uno spettacolo, anzi perdonateci, in questo caso uno sport-spettacolo, nel nostro paese e dare opportunità lavorative a delle persone. Non è certo colpa di Posa e Franchini, pionieri del Wrestling in Italia grazie a Sky, bensì di un messaggio che è passato negli anni, ovvero che si tratti di una disciplina da prendere in giro con appellativi goliardici e versi di sforzo ad accompagnare il tutto, magari flettendo anche i bicipiti.

Botte e telecamera

WWE 2K23: Stone Cold in azione

Partiamo con il dirvi che se avete giocato o visto WWE 2K22 l'anno scorso, il nuovo capitolo ricalca in tutto e per tutto quanto visto 12 mesi fa. Il gameplay è il medesimo: potente e d'impatto. Il giusto mix tra "picchiaduro" (il sistema di combo rimane invariato) ed eredità del passato, con interazioni che ancora scivolano su muri invisibili. Quest'ultimo effetto, sebbene fastidiosamente ancora presente, è davvero stato molto ridotto. La grande innovazione, infatti, è da ricercare nel comparto animazioni, ora più ampio che mai. Non solo mosse e acrobazie, bensì vere e proprie animazioni contestuali che occorrono tra personaggi, ma anche tra personaggi e ambiente circostante. L'esempio più lampante sono gli utilizzi delle corde e degli angoli per prendere fiato, appoggiarsi o utilizzarli come appiglio su cui rialzarsi. Non siamo quindi di fronte a una rivoluzione bensì a diverse migliorie che ampliano le ottime basi poste lo scorso anno.

Siamo soddisfatti di quanto visto e riteniamo che la proposta di simulazione della disciplina abbia raggiunto un livello molto buono. Interessante la gestione della stamina, che obbliga ad alternare attacchi aggressivi e rallentamenti strategici. Questa gestione è la chiave per cercare una simulazione del wrestling che segua un flusso di lotta molto vicino alla controparte reale.

A colpire è sicuramente la spettacolarità di certe mosse e azioni. A rendere piacevole il tutto anche l'utilizzo della telecamera. Quanto proposto da WWE 2K23 con l'inquadratura è infatti molto simile a quanto faceva WWE Smackdown Here comes the Pain nel 2003, tutt'ora il miglior gioco di wrestling mai creato. Durante alcuni momenti infatti, la regia dell'azione viene modificata favorendo inquadrature più "cinematografiche", pur lasciando ai giocatori il controllo del combattimento. L'enfasi che si crea su quelle azioni replica quanto si può vedere negli show televisivi, creando un'apprezzabile somiglianza tra virtuale e reale.