GameStop: risultati superiori alle previsioni, le azioni salgono alla fine del quarto trimestre

GameStop, in questo momento, può essere felice di quanto ottenuto: dopo la pubblicazione dei risultati del quarto trimestre, la catena ha visto una crescita del +48% con un utile per azione di 0,16 dollari. Il fatturato è invece di 2,23 miliardi di dollari.

Si tratta di cifre superiori alle previsioni. L'utile per azione era previsto pari a 0,13, mentre il fatturato era previsto a 2,18 miliardi di dollari. Per quanto riguarda l'utile netto del quarto trimestre, si parla di 48,2 milioni di dollari. Per capirci, è la prima volta in 24 mesi che GameStop ottiene un profitto trimestrale. Da tempo la compagnia è in difficoltà e ha visto un serio calo delle vendite.

Per quanto riguarda l'intero anno, il fatturato netto è stato di 5,928 miliardi di dollari, rispetto ai 6,011 miliardi di dollari del 2021. Ad aumentare sono soprattutto le vendite degli articoli da collezione, che stanno diventando uno dei focus principali di GameStop, anche per contrastare il calo delle vendite dei giochi fisici, sempre meno preferiti dai fan che puntano al digitale anche in ambito console (PS5 Digital e Xbox Series S spingono in tale direzione, vista la mancanza di lettore ottico).

GameStop ha dichiarato di aver completato la maggior parte degli aggiornamenti relativi a infrastrutture, sistemi, capacità di spedizione e piattaforme online e mobili.

Durante la riunione con gli analisti, il Chief Executive Matt Furlong ha dichiarato che l'azienda sta adottando misure per migliorare l'efficienza e raggiungere gli obiettivi di redditività. Vuole continuare a tagliare i costi, anche in Europa, sfruttare la "posizione finanziaria rafforzata" di GameStop per continuare a migliorare le condizioni dei fornitori e rendere disponibili più console per soddisfare la domanda dei clienti.

Ricordiamo comunque che GameStop è ancora lontana dai record ottenuti anni fa. Pare però che la direzione intrapresa stia iniziando a dare i propri frutti.

