Resident Evil 4: il secondo episodio dell'anime parodia spiega perché i giocatori odiano Ashley

Capcom ha pubblicato il secondo episodio di "Leon and the Mysterious Village", l'anime parodia di Resident Evil 4 Remake realizzato da Nippon Animation che ricorda lo stile visivo delle opere degli anni '70 e '80 come Heidi e Anna dai Capelli Rossi. Potrete visualizzarlo nel player sottostante.

La nuova puntata si intitola "A Promise Between the Two". Dopo essere sopravvissuto agli eventi del primo episodio, Leon trova finalmente Ashley e le fa promettere di non allontanarsi mai da lui. La ragazza acconsente ma, come nel videogioco originale, proprio non riesce a stare lontana dai guai, con il nostro eroe che deve ripetutamente salvarla, rimettendoci in salute fisica e mentale.

Chiaramente il corto scherza sul rapporto di odio e amore tra i giocatori e Ashley e il suo talento unico nel farsi catturare dai nemici durante i combattimenti.

Vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile a partire da venerdì 24 marzo 2023 per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC. Se ancora non lo avete fatto, vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di questo rifacimento del survival horror di Capcom.