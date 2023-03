Resident Evil 4 diventa un anime: ecco il primo episodio di Leon and the Mysterious Village

A pochi giorni dal lancio di Resident Evil 4 Remake, Capcom ha presentato "Leon and the Mysterious Village", un anime parodia realizzato da Nippon Animation caratterizzato da uno stile grafico agli antipodi che ricorda Heidi e altre opere dello studio andate in onda negli anni '70 e '80.

Nel player sottostante potrete visualizzare il primo episodio "Looking for Ashley". Si tratta di un corto della durata di meno di un minuto, in cui il nostro Leon arriva in un villaggio sperduto tra le montagne per trovare informazioni su Ashley. Peccato che gli abitanti, come nel videogioco, siano davvero poco propensi a collaborare...

Come possiamo vedere lo stile si ispira agli anime del World Masterpiece Theater realizzati proprio da Nippon Animation dagli anni settanta in poi, come Heidi e Anna dai Capelli Rossi, che cozza terribilmente con i temi di Resident Evil 4, ma il risultato è davvero ben riuscito.

Oltre a questi corti animati, nei giorni scorsi Capcom ha aperto il sito interattivo ARG Baby Eagle is Missing, che si pone come una sorta di prequel degli eventi di Resident Evil 4.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Resident Evil 4 Remake sarà disponibile dal 24 marzo per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e PC. Se ancora non l'avete letta ecco la nostra recensione.