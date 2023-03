Diablo 4: Blizzard spiega perché su PC la co-op in split-screen non è supportata

Come forse saprete, Diablo 4 supporta la co-op a due giocatori in split-screen, ma solo per le versioni console. In un'intervista con Eurogamer, il general manager di Blizzard Rod Fergusson ha spiegato perché questa fuzionalità non è disponibile su PC e perché probabilmente non lo sarà mai.

Fergusson ha dichiarato che il motivo è principalmente legato alla gestione degli account, che risulta problematica nell'ambiente PC a differenza delle piattaforme di Sony e Microsoft. Inoltre, a suo avviso la co-op in locale è maggiormente sfruttata su console per una questione di comodità.

"Cercare di creare una modalità cooperativa con schermo condiviso su PC è molto più impegnativo quando si tratta della gestione degli account e come giocare insieme. Cercare di far accedere due account Battle.net allo stesso PC contemporaneamente... è un problema tecnologico", spiega Fergusson.

"Quando devi determinare la priorità dei problemi da risolvere, quando si tratta di due persone sedute a una scrivania, che giocano sullo stesso PC, ha una priorità inferiore in quanto la maggior parte delle sessioni cooperative saranno fatte su un divano davanti a un TV da 65 pollici."

Fergusson ha inoltre aggiunto che difficilmente Blizzard risolverà i problemi che impediscono di introdurre la co-op a schermo condiviso nella versione PC di Diablo 4, dato che potrebbero richiedere degli interventi anche al client di Battle.net.

Diablo 4 sarà disponibile a partire dal 6 giugno 2023 per PC e console PlayStation e Xbox. Questo fine settimana si svolgerà la open beta, ecco tutti i dettagli su date, orari e ricompense.