Team17: anche l'editore inglese sembra pronto a licenziare altri dipendenti, report

Team17 - noto editore di videogiochi inglese - ha annunciato una ristrutturazione della compagnia che, probabilmente, si concluderà con una serie di licenziamenti. Questo è quanto segnala Eurogamer.net, secondo la quale la maggior parte del team interno di QA sarà colpito. Anche il CEO Michael Pattison dovrebbe lasciare la propria posizione.

Eurogamer.net parla di circa 50 posizioni a rischio licenziamenti durante il processo di ristrutturazione: pare che Team17 abbia intenzione di spostare il lavoro di QA presso team esterni. Inoltre, pare che la maggior parte delle posizioni eliminate siano per analisti junior.

Non è invece chiaro quanto altri dipartimenti di Team17 saranno colpiti dai licenziamenti. Per il momento Team17 non ha commentato in modo ufficiale la situazione. I dipendenti sono stati avvertiti questa mattina e il processo di ristrutturazione si concluderà a novembre 2023.