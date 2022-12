PlayStation Plus, gennaio 2023: i giochi gratis PS5 e PS4 annunciati da Sony

Sony oggi ha annunciato ufficialmente i giochi PS5 e PS4 gratis per gli abbonati a PlayStation Plus Essential, Extra e Premium che saranno disponibili per il download durante il mese di gennaio 2023. Ecco la lista:

Star Wars Jedi: Fallen Order - PS5 e PS4

Fallout 76 - PS4

Axiom Verge 2 - PS5 e PS4

I nuovi giochi gratuiti PS5 e PS4 per gli abbonati a PS Plus saranno disponibili a partire da martedì 3 gennaio 2023. Questo significa anche che avete ancora qualche giorno per poter riscattare i titoli gratis di dicembre 2022, che includono Mass Effect Legendary Edition, Biomutant e Divine Knockout.

Ricapitolando, Star Wars Jedi: Fallen Order è l'ottimo action game in terza persona incentrato sull'universo di Star Wars, che racconta la storia di Cal Kestis, ultimo Jedi sopravvissuto all'Ordine 66 di eliminazione totale. Costretto a vivere sotto copertura, ritroverà la via della Forza e ricomincerà a utilizzare la spada laser per combattere l'Impero dopo un evento drammatico, dando una nuova speranza alla ribellione. Da poco è stato annunciato il seguito, Star Wars Jedi: Survivor, dunque questa può essere un'ottima occasione per percorrere il primo capitolo in attesa del nuovo gioco, di cui potete leggere anche la nostra recensione.

Fallout 76 è il MMORPG di Bethesda e Zenimax sulla celebre serie post-apocalittica. Dopo un avvio alquanto difficoltoso, il gioco si è ripreso grazie al lungo ed esteso supporto dimostrato dagli sviluppatori, tanto da aver raggiunto 13,5 milioni di giocatori di recente, a dimostrazione dell'ottimo stato della popolazione online, dunque questa può essere un'ottima occasione per lanciarsi in questo mondo.

Fallout 76: The Pitt, un'immagine della recente maxi-espansione

Il gioco continua ad espandersi e arricchirsi, dunque l'offerta rimane decisamente viva e attuale, a tale proposito potete leggere la recensione dell'espansione Spedizioni: Il Pitt.

Axiom Verge 2 è invece un gioco indie di Thomas Happ, un metroidvania ad ambientazione fantascientifica e caratterizzato da un look in 2D alquanto old school. Dopo l'ottimo successo raggiunto dal primo capitolo, questo secondo riprende la struttura generale e la espande ulteriormente, introducendo alcune nuove idee interessanti e arricchendo il gameplay rendendolo più profondo e interessante. Anche questo potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Axiom Verge 2.