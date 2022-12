Epic Games Store: il gioco gratis del 29 dicembre sembra svelato da un indizio evidente

Continua ancora l'iniziativa del Calendario dell'Avvento di Epic Games Store con un nuovo gioco gratis che verrà messo a disposizione anche domani, 29 dicembre 2022, ma che è al momento "misterioso", come da tradizione: un indizio, tuttavia, suggerisce che possa trattarsi di Dishonored o Dishonored 2.

Il perché è presto detto: anche in questo caso, basta infatti guardare la "carta da regalo" utilizzata per coprire l'immagine del gioco. Non è molto chiaro, viste le piccole dimensioni degli elementi e i colori utilizzati, ma tra i simboli presenti sulla carta sembra scorgersi anche il Marchio dell'Esterno, riferimento palese alla serie di Arkane e Bethesda.



Resta da capire se si tratti del primo Dishonored o di Dishonored 2. Il noto leaker Billbil-kun non aveva voluto svelare il gioco in anticipo, riferendosi a un "buon franchise". Questo non chiarisce i dubbi su quale dei due giochi possa essere dato in regalo domani, a meno che non si tratti proprio del bundle contenente entrambi i capitoli della serie Dishonored, cosa da non escludere.

Il primo capitolo è stato ripubblicato nella versione completa con Dishonored: Definitive Edition, e nonostante si tratti di un titolo ormai datato resta comunque un gioco assolutamente da provare, nel caso non si sia fatto in precedenza. Ma, appunto, è probabile che molto l'abbiano già giocato in questi anni.

Anche Dishonored 2 è in giro ormai da anni, ma potrebbe essere una scelta più in linea con le tempistiche di pubblicazione dei regali da parte di Epic Games Store. Tuttavia, non è affatto da escludere il fatto che possa trattarsi di entrambi i capitoli, offerti in bundle dallo store in modo da fornire la serie completa di Arkane. Non resta che attendere domani e scoprirlo in maniera definitiva, mentre ricordiamo che il gioco gratis del 28 dicembre 2022 è Mortal Shell, disponibile ora.