Epic Games Store, Mortal Shell è il gioco gratis del 28 dicembre 2022

Mortal Shell è il gioco gratis disponibile su Epic Games Store a partire da oggi, 28 dicembre 2022. Come da tradizione, sarà possibile scaricarlo gratuitamente nelle prossime ventiquattro ore, dunque entro le 17.00 di domani.

La procedura per ottenere il gioco è sempre la stessa, ed è semplicissima: vi basterà visitare la pagina di Mortal Shell su Epic Games Store, effettuare l'accesso al sito utilizzando le vostre credenziali e cliccare sul pulsante "ottieni", per poi completare l'ordine come se si trattasse di un normale acquisto.

Svelato in anticipo da un leak, l'arrivo di Mortal Shell fra i regali di Natale dell'Epic Games Store farà senz'altro la gioia di chi era curioso di provare l'originale soulslike sviluppato da Cold Symmetry, pubblicato su PC nell'agosto del 2020.

In questo action RPG dall'approccio hardcore, ambientato in un inquietante scenario post-apocalittico, ci troveremo a controllare un guerriero in grado di trasferire la propria coscienza nel corpo senza vita degli avversari sconfitti, acquisendo così le loro abilità e sfruttandole per arrivare alla fine del suo viaggio.

Un'esperienza dai presupposti davvero affascinanti, insomma, ma a cui non manca qualche pesante criticità: ne abbiamo parlato nella recensione di Mortal Shell, che vi invitiamo naturalmente a leggere se ancora non l'avete fatto.