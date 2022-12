TCL QLED 55C735, la recensione di un TV 4K dal prezzo imbattibile

Potrebbe essere un esempio la serie C735 di TCL : con il suo pannello QLED 4K punta infatti a offrire una buona qualità dell'immagine a un prezzo competitivo, senza rinunciare a un ambiente SMART TV efficiente e piacevole. Non mancano però i compromessi e in questa recensione del TCL QLED 55C735 proveremo a raccontarvi quali sono.

Quando si cerca un nuovo TV 4K di dimensioni generose , con funzioni SMART e con un pannello capace di restituire immagini di buona qualità è facile finire ammaliati dai modelli più costosi sul mercato, andando ad aumentare via via la cifra da stanziare per ottenere il televisore dei nostri sogni. Non bisogna però dimenticare che si possono trovare dei buoni TV a prezzo budget. E per farlo si può anche rinunciare ai soliti marchi più noti, scovando dei piccoli affari.

Il sistema smart si poggia su Google TV: è veloce e stabile, anche se la prima configurazione con la creazione di un account TCL risulta più macchinosa del dovuto. Di serie abbiamo due telecomandi. Il primo è pensato per la televisione tradizionale, con numeri e un'infinità di tasti che ormai forse solo i millenial ricordano davvero a cosa servano. Ci sono però anche due tasti per l'accesso ai servizi di streaming. Il secondo ha una configurazione più moderna, con più tasti dedicati ai servizi di streaming e senza numeri.

Come dicevamo, le specifiche parlano di un supporto all'HDR in praticamente tutte le varianti: HDR10, HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ e HLG (Hybrid Log-Gamma); l'elaborazione video è gestita da AiPQ 2.0, c'è una modalità cinema e il supporto a Dolby Atmos e DTS. Il comparto audio include un sistema Onkyo con integrati 2 altoparlanti da 10 Watt.

La serie C735 si posiziona subito sotto i top di gamma mini LED di TCL per il 2022: abbiamo quindi un pannello VA QLED con retroilluminazione Direct LED con dimming globale e supporto HDR, disponibile in numerosi formati: 50", 55", 65", 75", 85" e persino 98". Il modello che stiamo analizzando è quello da 55", venduto a 749€ di listino, ma disponibile online anche sotto i 600€.

Il pannello di plastica è leggero, con un bordino nero di circa 1 mm prima della cornice metallica. Lo stand è dello stesso materiale e non trasmette una grande sensazione di stabilità, anche se la sua ampia superficie supporta il TV senza grossi problemi. L'aspetto nel complesso è piacevole, moderno e sfrutta anche i due stand della base per gestire i cavi.

Il design del TCL QLED 55C735 è cambiato rispetto ai modelli del 2021, seppure non di molto: come punti fermi si mantengono la cornice in metallo molto sottile e il piedistallo centrale che si collega al corpo del TV tramite due elementi separati; fa eccezione il 98" che, per questioni di stabilità, è provvisto di due piedi da collocare in prossimità dei due lati.

Esperienza d'uso

La Game Bar permette di tenere sotto controllo diverse impostazioni del TCL QLED 55C735

Per quanto riguarda l'esperienza d'uso complessiva il TV 4K TCL QLED 55C735 si comporta bene in ogni circostanza, ma deve fare i conti con alcuni compromessi.

Resa complessiva

Detto che la prima installazione di Google TV è semplice, ma non troppo veloce a causa della creazione di un account TCL di cui non sentivamo la necessità, una volta approdati nelle opzioni troviamo un parco settaggi completo, con un sistema di gestione del colore e controlli avanzati per il bilanciamento della scala di grigi e del bianco. In questo modo si può calibrare il TV in maniera accurata, anche con strumenti di precisione.

Purtroppo il settore più svantaggiato dalle prestazioni di questo TCL è l'HDR. Il pannello non raggiunge picchi di luminosità elevati, ma può contare su metadati dinamici come Dolby Vision e HDR10+ per un migliore tone mapping. Anche la gamma colore è di buon livello per questa fascia di prezzo. Se siete abituati a TV di fascia superiore le carenze in termini di contrasto e range dinamico saranno evidenti, ma nel complesso la resa è simile a quella di altri pannelli sulla stessa fascia di prezzo. L'immagine è bilanciata anche se il consiglio è quello di non guardare la TV in una stanza completamente buia visto che queste condizioni di utilizzo evidenziano i limiti dello schermo. Limiti che si manifestano in un angolo di visione ristretto, con colori che virano in modo visibile già a 30°, e un leggero bleeding nei bordi.

Gli ingressi HDMI 2.1 del TCL QLED 55C735 supportano frequenze differenti

Interfaccia

L'interfaccia è fluida e reattiva e sfrutta bene le possibilità offerte da Google TV. Il supporto ai servizi di streaming è ottimo, i menu sono semplici da navigare e la presenza di una game bar è utile per tenere sotto controllo al meglio le opzioni legate al gaming. Peccato che il tutto sia tradotto in un pessimo italiano, che spesso rende complesso capire quali impostazioni si stanno toccando: l'unica soluzione è quindi lavorare con il sistema in inglese, oppure affidarsi all'intuito.

Videogiochi

A proposito di videogiochi, la proposta TCL non presenta punti deboli in termini di compatibilità e supporto. L'input lag si attesta su 13 ms di media in 4K a 60Hz (che si dimezza a 120 Hz) e i fenomeni di ghosting sono praticamente impercettibili, rendendo giustizia anche ai titoli di ultima generazione. Anche qui restano i limiti legati a un HDR che non raggiunge grossi picchi di luminosità, ma siamo rimasti soddisfatti dalla resa complessiva in ambito gaming. Da non sottovalutare nemmeno il supporto all'HDMI 2.1 su tutti e 4 gli ingressi del TV che, seppure a frequenze che cambiano in base alla porta scelta, permettono di avere accesso a AMD Freesync, ALLM e VRR.

La Game Bar, infine, permette di vedere a schermo un indicatore del frame rate (a patto di avere abilitato il VRR), di attivare HGiG (HDR Gaming Interest Group) per una gestione ottimale dell'HDR e di visualizzare un mirino a schermo.