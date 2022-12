Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, l'espansione Fatesworn in ritardo su Nintendo Switch

L'espansione Fatesworn di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning arriverà in ritardo su Nintendo Switch: lo hanno annunciato gli sviluppatori con un post su Twitter, spiegando che non ce la faranno a completare i lavori entro la fine di quest'anno.

Disponibile già da un anno su PC, PlayStation e Xbox, Fatesworn richiede evidentemente parecchio lavoro extra per poter essere portata sulla console ibrida giapponese, e infatti lo studio parla di una build che al momento non soddisfa le loro aspettative.

"Ci dispiace informarvi che non riusciremo a pubblicare l'attesa espansione Fatesworn per la versione Nintendo Switch di Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning nel 2022", si legge nel messaggio. "Tutti noi abbiamo dato il meglio negli ultimi mesi, sperando fino all'ultimo di poter mantenere la nostra promessa."

"Sfortunatamente il gioco non è ancora pronto per soddisfare le nostre - e le vostre - aspettative, il che ci ha portato alla decisione di rinviare il lancio del pacchetto. Ad ogni modo, ci troviamo nelle fasi finali dello sviluppo e condivideremo ulteriori informazioni al più presto."

"Dopo decenni di guerra, la catastrofica Guerra dei cristalli si è finalmente conclusa con la sconfitta di Gadflow, signore dei tuatha", si legge nella sinossi di Fatesworn. "Mentre gli abitanti delle terre devastate di Faelandia si preparano a un'era di pace e rinascita, un nuovo pericolo si annida a occidente..."

"Oltre a cime innevate e a dirupi invalicabili, giace la regione montana di Mithros, antico rifugio degli almain che offre nuove opportunità a coloni, rifugiati e veterani sradicati dalla guerra."

"È lì che Telogrus, dio del caos, emerge per impossessarsi di un regno mortale e irretirne gli abitanti con promesse di libertà dal giogo del Fato. Nessuno ha il potere di contrastare la volontà di questo nuovo dio... Nessuno tranne te, Senza Fato."