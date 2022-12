Final Fantasy 7 Remake avrà nuovi contenuti pianificati per il 2023 e oltre

Yoshinori Kitase, director e producer di Final Fantasy 7 Remake, ha riferito a Famitsu di avere "VII" come parola chiave per il 2023, nonostante il 25° anniversario del gioco ricorresse nel 2022, visto che ci sono nuovi contenuti previsti per il prossimo anno e anche oltre.

Si parla anche di eventi speciali: i festeggiamenti per il gioco prevedono infatti sette eventi organizzati di cui ne abbiamo visti finora tre: una campagna su Twitter, un secondo evento per il compleanno di Cloud e il rilascio di Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion.

A quanto pare, la cosa non è ancora conclusa, visto che restano altri quattro eventi celebrativi e promozioni legate al 25° anniversario di Final Fantasy 7, che potrebbero riguardare anche presentazioni di giochi e nuovi rilasci. Non sappiamo, al momento, se queste iniziative comprendano anche Final Fantasy VII Rebirth, visto che questo potrebbe essere trattato come gioco a parte, ma questi "contenuti" potrebbero avere a che fare con il nuovo titolo, visto che la sua uscita è probabile per la fine del 2023.

In ogni caso, restiamo in attesa di ulteriori informazioni, anche perché queste interviste di fine anno di Famitsu agli sviluppatori nipponici contengono spesso informazioni piuttosto vaghe e frammentarie, di difficile decifrazione. In ogni caso, sembra che ci si possa aspettare altre novità in arrivo sul fronte di Final Fantasy 7, tra contenuti riguardanti Final Fantasy VII Remake e Final Fantasy VII Rebirth, nella nuova sotto-serie che si sta creando a partire dal capitolo originale.