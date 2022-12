Vampire Survivors: come ottenere tutte le armi e tutte le combinazioni del gioco base e DLC

In Vampire Survivors c'è l'imbarazzo della scelta quanto ad armi da usare per fare terra bruciata tra le fila nemiche, da quelle più tradizionali, come fruste e bacchette magiche, ad altre davvero fuori di testa, come i "Gatti Amari", un esercito di gatti molto arrabbiati, o "La Robba", che fa cadere dal cielo elementi di arredo come sedie e pianoforti. Non mancano poi piccoli omaggi all'Italia da parte dello sviluppatore poncle, come ad esempio le pistole "Phiera der Tuphello" e "Otto il Passerotto", i cui nomi derivano da due canzoni del gruppo Latte & i Suoi Derivati dei comici Lillo & Greg. In questa guida di Vampire Survivors vi spiegheremo come ottenere tutte le armi del gioco base e del DLC Legacy of Moonspell, oltre a tutte le combinazioni per le evoluzioni e le unioni.

Prima di iniziare, tenete presente che molte delle armi di Vampire Survivors si ottengono tramite delle condizioni legate a personaggi specifici. Per questo motivo vi consigliamo di consultare questo articolo assieme alla nostra guida su come sbloccare tutti i personaggi di Vampire Survivors e DLC Legacy of Moonspell.

NB: alcune delle armi al momento non sono ancora disponibili per la versione mobile di Vampire Survivors. Aggiorneremo la lista mano a mano che ne verranno introdotte di nuove con i prossimi aggiornamenti gratuiti del gioco.