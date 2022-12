Hironobu Sakaguchi: un nuovo gioco "dark fantasy" dal creatore di Final Fantasy

Tra i team e gli sviluppatori nipponici protagonisti delle varie interviste di fine anno da parte della rivista Famitsu figura anche Hironobu Sakaguchi e il suo team Mistwalker, i quali stanno lavorando a quanto pare su un nuovo gioco "dark fantasy" che sarà da tenere d'occhio, considerando che stiamo parlando dell'autore originale di Final Fantasy.

Come sempre accade, anche questa intervista non entra nel dettaglio e si mantiene estremamente vaga, ma tanto basta a generare curiosità anche perché era da un po' che non si sentiva parlare di Mistwalker. Alla domanda su quali siano i suoi piani per il 2023, Sakaguchi ha risposto, scherzando, che pensava fosse l'anno in cui sarebbe andato in pensione, ma evidentemente non è così.

"Ho deciso di fare un altro tentativo", ha affermato il leggendario game designer, creatore di Final Fantasy e produttore di buona parte degli RPG storici di Square Enix come Xenogears, Vagrant Story e Kingdom Hearts, per dirne alcuni. Sakaguchi ha spiegato che lui e il team Mistwalker stanno attualmente lavorando a un gioco "dark fantasy", sul quale però non vengono fornite ulteriori informazioni.

Non essendoci indicazioni nemmeno sulla piattaforma, non è facile fare previsioni: gli ultimi titoli di Mistwalker sono stati infatti prodotti per piattaforme mobile, come abbiamo visto con lo splendido Fantasian pubblicato su Apple Arcade in esclusiva e prima ancora con Terra Battle.

La speranza, tuttavia, è che Sakaguchi torni a sviluppare anche su console e PC: "Non smetterò mai di giocare a Final Fantasy 14", ha detto inoltre, come proposito per il 2023. "Venite a trovarmi a Eorzea, ho anche iniziato a scrivere lo scenario per un nuovo gioco non ancora annunciato, sarà dark fantasy", ha riferito precisamente. Attendiamo dunque di scoprire cosa verrà fuori dal team di Lost Odyssey, The Last Story e Blue Dragon.