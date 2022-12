GTA 5 e i riflessi in ray tracing: video analisi di Digital Foundry

GTA 5 ha ricevuto di recente un update che introduce i riflessi in ray tracing nelle versioni PS5 e Xbox Series X del gioco, e Digital Foundry ha pensato bene di realizzare una nuova video analisi focalizzata su questa specifica feature.

Disponibile dal 14 dicembre, l'aggiornamento di GTA 5 va ad arricchire ulteriormente la modalità fedeltà, aggiungendo appunto i riflessi in ray tracing e sostituendo le cubemap utilizzate in precedenza per mimare quel tipo di effetto.

Come si vede nel video, il risultato è davvero interessante: l'acqua e tutte le superfici lucide riflettono gli oggetti e i personaggi che le circondano, e ciò migliora in particolare la resa delle carrozzerie dei veicoli.

Chiaramente ci sono dei limiti: l'area che viene riflessa è piuttosto piccola, dunque sulle cose più distanti intervengono nuovamente le cubemap, e il medesimo espediente viene utilizzato per la maggiore quando si gioca con la visuale in prima persona.

Che tipo di compromesso viene richiesto in termini di risoluzione per tenere attivo anche il ray tracing dei riflessi? Sembra che entri in azione uno scaler dinamico, ma nella realtà dei fatti è difficile notare grosse differenze rispetto ai 2160p utilizzati normalmente in questa modalità.