Xbox Game Pass, gennaio 2023: sono già 6 i giochi confermati in arrivo nel mese

Come abbiamo visto, Microsoft ha saltato di netto la tradizionale seconda mandata di giochi nuovi nel catalogo Xbox Game Pass per l'ultima metà del mese di dicembre rimandando il tutto a gennaio 2023, mese per il quale sono già 6 i giochi confermati, anche se non c'è ancora l'annuncio ufficiale e completo sulle aggiunte.

Vediamo dunque quali sono i giochi già confermati per gennaio 2023 su Xbox Game Pass, le piattaforme e le date d'uscita corrispondenti:

19 gennaio: Persona 3 Portable - Console, PC, Cloud

19 gennaio: Persona 4 Golden - Console PC, Cloud

20 gennaio: Monster Hunter Rise - Console, PC, Cloud

31 gennaio: Age of Empires 2 Definitive Edition - Console, Cloud

31 gennaio: Inkulinati - Console

gennaio TBD: Roboquest - Console

La cosa particolare è che tutti i giochi già noti sembrano appartenere a quella che dovrebbe essere la seconda mandata di titoli previsti a gennaio 2023, considerando che sono tutti in uscita nella seconda metà del mese a parte Roboquest, che non ha ancora una data precisa annunciata.

Questo significa che la prima ondata di titoli di gennaio, quella che dovrebbe essere messa a disposizione durante le prime due settimane del mese, è completamente sconosciuta al momento.

Ricordiamo che l'annuncio dei primi giochi in arrivo a gennaio 2023 nel catalogo Xbox Game Pass dovrebbe arrivare martedì 3 gennaio 2023, anche se a questo punto, dopo aver saltato l'annuncio sulla seconda metà di dicembre 2022, è difficile fare previsioni assolutamente precise sui programmi di Microsoft al riguardo.