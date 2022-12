Vampire Survivors: come sbloccare tutti i personaggi del gioco base e DLC

Vampire Survivors con il suo gameplay minimalista ma che dà assuefazione si sta rivelando uno degli action più divertente degli ultimi anni. Uno dei aspetti più interessanti del gioco dello sviluppatore italiano poncle è il poter affrontare orde infinite di mostri della notte con un variegato cast di personaggi, ognuno caratterizzato da abilità passive e bonus differenti. Approfittando del lancio di Vampire Survivors anche su dispositivi mobile iOS e Android (è disponibile anche su PC, Xbox e Game Pass), in questa guida vi spiegheremo come sbloccare tutti i personaggi.

Al momento in Vampire Survivors sono disponibili 49 personaggi giocabili tra gioco standard e il DLC Legacy of the Moonspell. La maggior parte dovrete sbloccarla completando requisiti specifici, come ad esempio potenziare un'arma fino a un livello specifico durante una partita o uccidendo un determinato numero di nemici. In alcuni casi dovrete prima aprire delle bare nascoste nei livelli e segnalate con un punto interrogativo nella Mappa della Via Lattea, che si sblocca nel Caseificio.

Una volta soddisfatte queste condizioni, i personaggi saranno disponibili per l'acquisto, con i prezzi base che aumentano del 10% per ogni guerriero ottenuto. Inoltre, volendo, è possibile utilizzare i trucchi per sbloccare i personaggi, utilizzando determinate password dal menu dei segreti, che si sblocca ottenendo il Forbidden Scrolls of Morbane nello stage Fossa delle Ossa.

Di seguito abbiamo diviso i personaggi di Vampire Survivors in standard e speciali, gioco base e DLC Legacy of the Moonspell.

NB: aggiorneremo la guida con i nuovi personaggi e termini in italiano mano a mano che usciranno nuovi aggiornamenti di Vampire Survivors. I personaggi del DLC e alcuni del gioco base non sono ancora disponibili su dispositivi mobile.