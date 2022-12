Halo Infinite: giocatore bannato dalla Forgia per aver messo della marijuana in una mappa

Un giocatore di Halo Infinite, nickname Loaf Lord, è stato bannato dalla modalità Forgia per aver inserito della marijuana in una mappa. In realtà lo aveva fatto per motivi di realismo, come vedremo, ma è stato comunque punito. Fortunatamente il suo ban è stato ritirato, dopo l'intervento degli sviluppatori, che hanno compreso la situazione, ma lo hanno comunque invitato a seguire le regole. Vediamo cosa è successo.

La mappa si chiama Juju's Room e ricreava la stanza da letto di Loaf Lord con grande fedeltà, tanto da aver impressionato diversi membri della comunità. Per amore della verosimiglianza, Loaf Lord aveva inserito delle risorse personalizzate, tra le quali della marijuana, con tanto di spinelli.

Quando 343 Industries se n'è accorta, ha rimosso la mappa e ha bannato Loaf Lord, mettendo come termine del ban Marzo 2023.

L'aggiunta di marijuana alla mappa è da considerarsi una violazione delle linee guida dettate da Microsoft alle comunità Xbox, come leggibile tra i principi base:

i. Rispetta le leggi

Xbox è disponibile in tutti i paesi del mondo ed è importante che le persone di ogni provenienza si sentano sicure e a proprio agio sulla nostra piattaforma. A tale fine, dobbiamo rispettare le leggi locali e rimuovere contenuti o comportamenti che sostengono o promuovono attività illegali.

C'è da dire che prima di bannare il forger per tutti questi mesi gli si poteva inviare quantomeno un avviso, invitandolo a modificare la mappa in accordo con le linee guida. D'altro canto l'aggiunta di droga, seppur in una mappa amatoriale, rischiava di attivare l'ESRB (l'ente di classificazione dei videogiochi USA), facendo diventare Halo Infinite un gioco M (Mature) invece di T (Teen).

Comunque sia la storia ha un lieto fine e Loaf Lord è stato riammesso nella Forgia, anche se il Lead Designer del gioco, Michael Schorr, ne ha approfittato per ricordargli direttamente gli standard della comunità Xbox.

Tutto è bene quel che finisce bene, quindi. L'importante è ricordare di non aggiungere della Maria in Halo Infinite.