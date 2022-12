Goat Simulator 3: Take-Two ha chiesto la rimozione di un video che usava materiale rubato di GTA 6

Goat Simulator 3 è sicuramente un titolo sopra le righe, con una campagna marketing decisamente in linea con i suoi contenuti. Immaginiamo che chi l'ha curata immaginasse che prima o poi Take-Two Interactive sarebbe intervenuta contro un video che utilizzava materiale trafugato di GTA 6, emerso con il clamoroso furto di dati di settembre 2022.

Per inciso, lo spot, che ha avuto vita breve su YouTube, aveva come protagonista un personaggio non giocante di nome Shaun. Lo stile era abbastanza folleggiante... sfortunatamente un po' troppo, visto che a un certo punto Shaun veniva sovrapposto a del materiale trafugato del gioco di Rockstar Games. La reazione di Take-Two è stata immediata e il video è stato fatto prontamente rimuovere, anche se immaginiamo che in qualche modo sia ancora reperibile online.

Va detto che il filmato era davvero divertente e ben fatto, ma evidentemente qualcuno in Take-Two non ha apprezzato lo scherzo. Facile ipotizzare che chi ha montato il video sapesse perfettamente quello che stava facendo e abbia voluto creare volutamente il caso, per far parlare di Goat Simulator 3. Naturalmente si tratta di un'ipotesi e, nel caso fosse fondata, nessun confesserà mai, umano o capra che sia.

Nel frattempo vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Goat Simulator 3, che è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5.