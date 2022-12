GameStop, Calendario dell'Avvento: Call Of Duty Modern Warfare 2 tra le offerte del 21 dicembre 2022

Prosegue il Calendario dell'Avvento di GameStop, che propone ogni giorno delle promozioni differenti su giochi, accessori e console. Tra le offerte di oggi, mercoledì 21 dicembre 2022, troviamo Call of Duty: Modern Warfare 2, Need for Speed Unbound e F1 22.

Premettiamo che le promozioni di oggi in diversi casi non sembrano particolarmente interessanti. Non per i giochi in sé, che sono tra i più gettonati degli ultimi mesi, quanto piuttosto per gli sconti risicati proposti. Ad esempio COD Modern Warfare 2 è scontato solo di 4 euro sul prezzo standard, così come GTA 5 per PS5 e Xbox Series X|S.

In ogni caso potrete accedere a tutte le promozioni a questo indirizzo. Di seguito abbiamo elencato tutte le offerte attive oggi con il Calendario dell'Avvento:

Call of Duty: Modern Warfare II per PS5, PS4, Xbox Series X|S e One a 65,98 euro

Need for Speed Unbound per PS5 e Xbox Series X a 49,98 euro

F1 22 per PS4 e Xbox One a 34,98 euro

F1 22 per PS5 e Xbox Series X|S a 39,98 euro

Pokémon Perla Splendente per Switch a 39,98 euro

Sedia Gaming Nacon - PCCH-310 a 89,98 euro

Sedia Gaming 7labs - V1 Black-Red a 89,98 euro

Sedia Gaming Nacon - PCCH-350 a 119,98 euro

Sedia Gaming Trust - Ryon GXT701 (Black o Red) a 119,98 euro

Sedia Gaming Trust - GXT 705 Ryon a 119,98 euro

Call of Duty: Modern Warfare 2, un'immagine con Ghost

Vi ricordiamo che le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop come da tradizione cambiano ogni giorno, quindi avete tempo fino alla mezzanotte per approfittare di una delle promozioni indicate qui sopra, prima che vengano sostituite con delle altre.

Che ne pensate delle offerte lanciate da GameStop oggi con il Calendario dell'Avvento? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.

Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.