Project L, il picchiaduro di Riot sembra una bomba!

Pur con mostri del genere all'orizzonte, gli sviluppatori di Riot Games non sembrano spaventati e, anzi, hanno iniziato a smuovere la comunicazione riguardante la loro ultima creatura: Project L, questo il titolo temporaneo del gioco, è infatti un picchiaduro con alle spalle veterani del team americano e alcuni nomi pesantissimi della "fighting game community", tra cui quei fratelli Cannon che hanno congegnato il rollback netcode ad oggi considerato una tecnologia praticamente indispensabile per prodotti di questo tipo. Nomi simili dovrebbero garantire fiducia, senza contare poi che la natura free to play del gioco aprirà le porte a un oceano di nuove leve.

Lo abbiamo già detto varie volte, ma è il caso di ripeterlo anche oggi: il 2023 potrebbe non essere solo l'anno delle grandi uscite tripla A, bensì rappresentare una nuova età dell'oro dei picchiaduro . Nomi come Street Fighter 6, Tekken 8, e un apparentemente confermato progetto di NetherRealm (almeno stando ai tweet del solito Ed Boon), dovrebbero tranquillizzare ogni appassionato del genere. L'unico problema risiede nel fatto che questa triade di mostri delle botte virtuali rappresenta anche una muraglia quasi invalicabile per qualunque produzione dal marchio non consolidato.

Danza di coppia

Jinx è chiaramente la "zoner" di Project L, ma in questo gioco il movimento è abbastanza complesso da poterla arginare facilmente

Partiamo dalle basi: Project L sarà un picchiaduro tag strutturato sul due contro due. Questa scelta va di pari passo con il ritmo dell'azione nel gioco, all'apparenza vicino a quello dei cosiddetti "anime fighter" e a giochi come i Marvel vs Capcom. In particolare, da quanto osservato nel video di gameplay, molta ispirazione sembra venire anche da Marvel Infinite (sfortunato ultimo capitolo della serie, che aveva buone idee ma non applicate benissimo) e Power Rangers Battle For The Grid, quest'ultimo noto per essere un gioco particolarmente fuori di testa nel campo.

Un sistema di questo tipo, di norma, è estremamente rapido e spettacolarizzato, ma vanta anche una complessità non indifferente agli alti livelli, derivante in primo luogo dalla possibilità di utilizzare manovre combinate, assist e sinergie tra i personaggi. Considerando che Project L vuole essere accessibile per i neofiti, quindi, Riot ha seguito la strada di alcuni picchiaduro moderni abbracciando gli input semplificati, e in particolare permettendo di eseguire le mosse speciali con un tasto più i direzionali. Si tratta, per intenderci, di un combat system simile a quello visto in DNF Duel e Granblue Fantasy: Relink (anche se qui non sembra esserci l'esecuzione "alternativa" delle mosse con input complessi che c'è in quei giochi), che abbassa enormemente le barriere legate all'esecuzione e permette in genere di eseguire combo con estrema facilità. Una scelta sensata se si considera la volontà di diffondersi il più possibile, ma che va controbilanciata da altri elementi, per evitare una semplificazione eccessiva del sistema e una morte precoce del gioco.

Riot ha pertanto pensato bene di offrire ai giocatori una discreta massa di meccaniche utilizzabili, alcune correlate ai tag, e altre già al movimento. Project L vanta dunque personaggi con una mobilità notevole, la capacità di eseguire scatti in serie, salti lunghi e supersalti, e persino abilità di movimento uniche per ogni combattente. Ekko, ad esempio, può lasciare a terra immagini residue e riavvolgere il tempo tornando alla posizione precedente nel bel mezzo degli spostamenti, Ahri può eseguire scatti aerei multidirezionali, e sospettiamo che vi siano ben altre sorprese nel roster. Ah, parlando di quest'ultimo, nel video è stata confermata anche la presenza di Illaoi, i cui tentacoli posizionati a terra continuano ad attaccare i nemici per qualche tempo dopo la loro comparsa.

Movimento e varietà dei personaggi dovrebbero rappresentare insomma già fondamenta di tutto rispetto per gli esperti, ma gli elementi più interessanti del gameplay sono curiosamente ben altri...