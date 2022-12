Triangle Strategy: più di un milione di copie vendute in tutto il mondo

Square Enix ha annunciato che Triangle Strategy ha superato il milione di copie vendute in tutto il mondo. Non male, visto che stiamo parlando di un gioco di ruolo giapponese tattico non certo mirato alle masse.

Triangle Strategy è stato pubblicato il 4 marzo 2022 su Nintendo Switch e il 13 ottobre 2022 su Steam. Gli ultimi dati parlavano di 800.000 copie vendute, quando ancora era disponibile solo la versione per la console di Nintendo. Le ulteriori 200.000 copie devono essere state in buona parte vendute su Steam.

Se vi interessa, attualmente il gioco è in sconto del 40% nel negozio di Valve. Un'ottima occasione per acquistarlo.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Tre grandi potenze sono in guerra da molto tempo sul vasto continente di Nortelia.

Questa terra porta le cicatrici di una lunga storia, che include la Guerra del Sale e del Ferro, ovvero il risultato di una lotta per il controllo delle risorse di sale e di ferro. Un certo equilibrio è stato raggiunto tra il Sacro Impero di Sabulos, che controlla il sale, il Granducato di Aesglast, una terra di ferro ricoperta di ghiaccio e neve, e il Regno di Glenbrook, che si trova tra le altre due potenze.

Tuttavia, a seguito di un incidente, l'equilibrio tra queste tre potenze vacilla, e inizia piano piano a distruggersi...

Dovrai prendere varie decisioni difficili che metteranno alla prova il tuo senso di giustizia. Diverse scelte e azioni costituiscono la tua convinzione, che è basata su tre tipi di valori: il pragmatismo, la moralità e la libertà.Saranno loro a determinare il tuo percorso e gli alleati che si uniranno alla tua causa.

Votazione

Le decisioni importanti che stabiliranno la sorte del protagonista e dei suoi alleati verranno determinate da un voto con l'aiuto della bilancia risolutrice.Dovrai convincere i tuoi alleati per far valere la tua opinione. Le scelte con un impatto profondo sul destino del gruppo influenzano in modo considerevole anche la storia.

Battaglie strategiche

Sarà fondamentale usare il terreno e le differenze in altitudine per prendere posizioni vantaggiose.Divertiti con battaglie ardue e appaganti e strategie profonde. Scegli dei personaggi dotati di tratti unici per il tuo gruppo e usa delle meccaniche di gioco che ti permettono di aggirare il nemico e sferrare degli attacchi successivi o usare le abilità dei tuoi alleati per coordinare gli attacchi.

Parla e rafforza i tuoi alleati all'accampamento

L'accampamento è un luogo in cui puoi parlare con i personaggi alleati e acquistare delle risorse dai negozi. Puoi anche rafforzare i tuoi personaggi e le tue armi all'emporio e alla forgia.Inoltre, una volta rafforzati i personaggi, potrai metterli alla prova alla taverna prendendo parte a delle simulazioni, le battaglie immaginarie.

Queste simulazioni vanno dai combattimenti classici a quelli con delle condizioni di vittoria uniche, così potrai divertirti con il gameplay di TRIANGLE STRATEGY in modo ancora più profondo.

Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Triangle Strategy.